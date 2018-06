Rapidul te vrea in teren! :) Gasca Frumosilor Nebuni isi face echipa de promovare. Cum poti juca pentru ei

ACS Rapid - Frumosii Nebuni ai Giulestiului va juca in liga a 5-a sezonul viitor.

Rapidul fanilor de la tribuna a 2-a din Giulesti vrea sa promoveze. Jucatorii care pot s-o ajute sunt chemati la trial. Fotbalistii se pot inscrie pentru actiunile de pe 25-27 iunie, respectiv 4-6 iulie.

Rapid - Frumosii Nebuni ai Giulestiului este un club detinut in totalitate de suporteri si nu are legatura cu Academia Rapid, clubul aflat foarte aproape de intrarea in C. Din iarna, Frumosii Nebuni au jucat in liga a 5-a bucuresteana pentru a intra in atmosfera campionatului.