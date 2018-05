Rapid a marcat golul care NU S-A VAZUT in poarta goalkeeperului cu o singura mana! Caz FABULOS in Romania

Rapidistii se pregatesc de marile derby cu CSA Steaua din play-off si Cupa Romaniei.

Giulestenii si-au facut incalzirea cu Romprim, una dintre codasele din Liga a 4-a Bucuresti. Rapidistii l-au avut in fata pe Tudorel Mihailescu, portarul devenit celebru in toata lumea dupa ce povestea sa a fost publicata de New York Times. Mihalescu s-a nascut fara bratul stang, insa asta nu l-a oprit sa-si urmeze visul si sa devina portar!

In minutul 39, Ladaru a inscris cel mai ciudat gol al meciului. Fundasul stanga a trimis din unghi spre coltul lung, mingea l-a depasit pe Mihailescu si a intrat in paorta, insa fanii n-au vazut nimic. Balonul a iesit prin plasa si i-a pacalit pe spectatori! :)