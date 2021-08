Prima reacție a lui Mihai Stoichiță după ce a fost acuzat că face schimbările de la națională 

Helmut Duckadam l-a acuzat pe Mihai Stoichiță că ar face schimbările de la națională.

Directorul tehnic al FRF a oferit un răspuns, în cadrul conferinței de presă în care Florin Bratu a fost prezentat drept noul antrenor al naționalei U21.

Mihai Stoichiță susține că doar sfătuiește antrenorii, nicidecum nu ar decide echipa.

„Am fost acuzat de foarte multe lucruri. Nu mai am nostalgia meseriei de antrenor, doar am fost forțat să o mai fac uneori. Acum am un rol în care trebuie să fiu echilibrat.

Nu am făcut niciodată schimbările la echipa națională. Sunt afirmații pe care unii le fac cu anumite interese, dar nu mă interesează. Știu ce înseamnă să fiu antrenor și trebuie să respect această meserie.

Încerc să-i ajut pe antrenori, nu să-i pun în situații delicate”, a declarat Stoichiță, în cadrul conferinței de presă în care Florin Bratu a fost instalat pe banca naționalei U21.

Acuzat de Duckadam că ar face schimbările la națională

Fostul mare portar susține că nu doar la FCSB se fac schimbări din lojă. Helmut Duckadam spune că și la echipa națională se practică acest lucru, prin Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF:

"Toată lumea îl acuză pe domnul Becali că se implică la echipă, la schimbări. Am înţeles că acelaşi lucru se întâmplă şi la Federaţie! Domnul Stoichiţă schimbă şi el jucătorii în timpul meciului. Să ne amimtim doar la ultimele meciuri, cu Israel…. când am înţeles că a schimbat şi jucători. El face şi tactică în vestiar" a spus Helmut Duckadam, la As.ro.

FRF a decis cine va conduce naționala de tineret

Florin Bratu a preluat naţionala de tineret Under-21 a României, pe care o va conduce pentru următorii doi ani, având ca obiectiv calificarea la Jocurile Olimpice din 2024, se arată într-un comunicat al Federaţiei Române de Fotbal.

Fostul atacant de la Rapid, Dinamo și Galatasaray are 14 selecții în echipa națională pentru care a marcat de două ori.

În cariera de fotbalist a evoluat la cluburi precum Rapid București, Galatasaray, Nantes, Dinamo București, Valenciennes sau Litex Lovech. A cucerit 4 trofee: titlul în Liga 1, Cupa României, Supercupa României și Supercupa Bulgariei.

