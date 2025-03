În fotbalul românesc, echipele lipsite de griji financiare pot fi numărate pe degete. Ceea ce înseamnă că avem foarte multe cluburi „muribunde“, care „trăiesc“ de pe o zi pe alta. Iar asta la nivelul Superligii! Drept urmare, ne putem imagina ce e la nivelul eșaloanelor inferioare.

De acolo a pornit și Oțelul Galați, după falimentul din 2016. Sub comanda lui Dorinel Munteanu (56 de ani), echipa a avut promovări succesive până și-a recâștigat locul pe prima scenă a fotbalului românesc.

Această aventură spectaculoasă a Oțelului a fost posibilă cu ajutorul unor jucători scoși din anonimat. Printre ei și italianul Juri Cisotti (31 de ani). Acesta a semnat cu formația gălățeană, în iulie 2021, venind de la Sliema Wanderers (Malta). Și a stat, la Oțelul, până în iarna acestui an, când FCSB l-a transferat pentru 200.000 de euro. Iar Cisotti e deja printre preferații lui Gigi Becali!

Cum a fost remarcat însă mjilocașul italian, la Oțelul? Povestea fascinantă a descoperirii sale a fost spusă acum de Dorinel Munteanu pentru Digi Sport.

„Fără falsă modestie, mai sunt câțiva jucători de la Oțelul care pot juca la înalt nivel. L-am șlefuit pe Cisotti, i-am arătat direcția corectă, dar caracterul lui l-a făcut să ia deciziile bune. Cred că va mai juca doi ani la nivel ridicat. Când am preluat clubul, nu aveam jucători. Am acceptat atunci orice jucător să dea probe și a venit Juri. Mi-a fost propus de un impresar și am fost convins de la un antrenament. Era fix ce aveam eu nevoie la Liga 3. Cum am spus, eu i-am arătat direcția pentru că am văzut calitate la el. Și pe mine m-a mirat potențialul lui, nici eu nu mi-am dat seama cum a ajuns la mine, în Liga 3. A fost atent, a învățat și nu a comentat“, a spus „Munti“.

Dorinel și-a adus aminte apoi ce impresie i-a lăsat Cisotti, când l-a văzut prima dată sub comanda sa.

„L-am văzut firav, slăbuț, mă gândeam: <<Ce caută ăsta la mine?>>. A fost un jucător de caracter, a venit extremă dreapta la mine și l-am făcut inter. A înțeles ce am vrut de la el. El compensează foarte mult prin travaliul pe care îl are și polivalența sa“, a explicat Dorinel Munteanu.