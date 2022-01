Poli Timișoara a transferat un jucător din Premier League!

Stefan Charles Vukoje, un mijlocaș ofensiv englez de origine sârbă în vârstă de 20 de ani, este noul jucător al divizionarei secunde Poli Timișoara.

Vukoje a semnat un contract pe un sezon și jumătate, după ce a fost testat în toamna anului trecut de echipa timișoreană.

A jucat alături de Băluță la tineretul lui Brighton

Născut în Bedford și crescut la academia lui Luton, mijlocașul a evoluat în ultimele trei sezoane la Brighton & Hove Albion, grupare din Premier League.

Deși mulți îl vedeau făcând pasul la prima echipă a lui Brighton, Vukoje nu a jucat decât la formațiile Under 18, Under 21 și Under 23, unde a fost coechipier cu internaționalul român Tudor Băluță.