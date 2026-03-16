După doi ani consecutivi în care titlul de triumfător al întrecerii ATP Masters 1000 de la Indian Wells a sfârșit în brațele spaniolului Carlos Alcaraz, britanicul Jack Draper a deschis, în 2025, o serie de minimum două ediții care s-au încheiat cu campioni în premieră.

După Draper a venit, la un an distanță, italianul Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP), care a câștigat la 6, respectiv la 4, cele două tiebreak-uri ale finalei cu rusul Daniil Medvedev (30 de ani, 10 ATP).

Susținut de Cahill, care a trecut peste anunțul retragerii, Sinner s-a impus și în California

7-6 (6), 7-6 (4) a fost scorul ultimului act al competiției din California, un turneu care era așteptat să se încheie cu o finală Sinner - Alcaraz, însă Medvedev a avut alte planuri pentru iberic, în semifinale.

6-3, 7-6 (3) a fost scorul prin care Carlos Alcaraz a suferit prima înfrângere a anului, după un start imaculat, care l-a condus până la un palmares momentan de 16-0.

Sinner l-a depășit cu 6-2, 6-4 pe Alexander Zverev (3 ATP), în semifinale, certificând, încă o dată, că există o diferență uriașă între primii doi jucători ai Planetei, și restul.

Trofeul cucerit de Sinner la Indian Wells are menirea de a anula efectele păguboase ale înfrângerilor dure suferite de italian în acest debut de sezon.