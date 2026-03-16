Fără Alcaraz, Sinner joacă pe masă: italianul, campion în premieră la Indian Wells. Medvedev, încă o finală pierdută Tenis
Marcu Czentye
Jannik Sinner, pentru prima dată campion în turneul ATP Masters 1000 de la Indian Wells.

După doi ani consecutivi în care titlul de triumfător al întrecerii ATP Masters 1000 de la Indian Wells a sfârșit în brațele spaniolului Carlos Alcaraz, britanicul Jack Draper a deschis, în 2025, o serie de minimum două ediții care s-au încheiat cu campioni în premieră.

După Draper a venit, la un an distanță, italianul Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP), care a câștigat la 6, respectiv la 4, cele două tiebreak-uri ale finalei cu rusul Daniil Medvedev (30 de ani, 10 ATP).

Susținut de Cahill, care a trecut peste anunțul retragerii, Sinner s-a impus și în California

7-6 (6), 7-6 (4) a fost scorul ultimului act al competiției din California, un turneu care era așteptat să se încheie cu o finală Sinner - Alcaraz, însă Medvedev a avut alte planuri pentru iberic, în semifinale.

6-3, 7-6 (3) a fost scorul prin care Carlos Alcaraz a suferit prima înfrângere a anului, după un start imaculat, care l-a condus până la un palmares momentan de 16-0.

Sinner l-a depășit cu 6-2, 6-4 pe Alexander Zverev (3 ATP), în semifinale, certificând, încă o dată, că există o diferență uriașă între primii doi jucători ai Planetei, și restul.

Trofeul cucerit de Sinner la Indian Wells are menirea de a anula efectele păguboase ale înfrângerilor dure suferite de italian în acest debut de sezon.

Lecție de serviciu, oferită în ATP: fără break în finala de la Indian Wells

Întâi, a suferit și a pierdut în cinci seturi, în fața sârbului Novak Djokovic, după un avantaj de 2-1 la seturi, în semifinalele Openului Australian, iar, în al doilea rând, s-a înclinat în fața cehului Jakub Mensik, în sferturile întrecerii ATP 500 de la Doha.

Totuși, Sinner, cu un palmares 13-2, față de Alcaraz, 16-1, rămâne aproape, în cursa unui nou sezon în care tot ce e relevant în tenisul masculin pare rezervat și programat să fie așezat în vitrinele celor doi.

Reacția lui Medvedev, după ce a mai pierdut o finală importantă

Învins de cinci ori în cele șase finale de turneu de mare șlem în care s-a calificat, Daniil Medvedev a mai adăugat o finală pe lista celor importante, jucate și pierdute, în carieră.

Medvedev rămâne însă cu șase titluri de câștigător în competițiile ATP Masters 1000, dintre care, cel mai recent, cucerit chiar pe zgură - suprafață nepreferată de rus -, la Roma, în 2023.

Medvedev, reacție matură și sportivă la eșecul din California

„E dur să joc împotriva ta, dar am dat tot ce am avut mai bun. Felicitări pentru tot ce faci. Când joci împotriva lui Carlos, ador să vă urmăresc.

Acum am fost fericit că nu l-am lăsat pe Carlos să mai joace cu tine încă o dată, dar îmi place să vă urmăresc. Continuați să câștgați. Nu vă opriți, nici voi, nici echipele voastre,” a transmis Medvedev, în discursul de finalist învins, la Indian Wells.

