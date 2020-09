Planuri pentru un stadion SF in Romania! Tribuna flexibila, arena cu parcare si complex sportiv cu hotel

Oradea ar putea avea unul dintre cele mai tari stadioane din Romania.

Viceprimarul din Oradea, candidat la Primaria orasului are un plan incredibil prin care va construi un complex sportiv exact ca in afara! Florin Birta a pus pe contul de Facebook planul sau, iar ideile sale au fost imbratisate de urmaritorii sai.

Desi inca nu are aprobarea Consiliului Local inca, viceprimarul vrea sa construiasca un adevarat complex sportiv cu un stadion de 16 100 de locuri. Arena ar avea acoperisul "opac si etans in partea superioara", dupa cum anunta planul, iar tribuna zero ar fi mobilata flexibil in functie de importanta evenimentelor.

De asemenea, complexul ar urma sa aiba si un hotel cu o capacitate de 48 de camere. Mai mult, stadionul ar fi prevazut cu parcare pe trei niveluri.