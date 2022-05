Petrolul Ploiești a sărbătorit cu fast promovarea în Liga 1.

Jucătorii au devenit absolvenți de canto, oficialii au intrat în hora petrecerii, iar pe lista invitaților speciali s-au aflat Constantin Budescu și Mirel Rădoi. Meniul a fost unul special.

Elevii lui Nae Constantin au sărbătorit promovarea în Liga 1 cu șampanie și berbec la proțap, iar fondul sonor a fost asigurat de hitul celor de la Queen, We are The Champions.

La anul, Petrolul va avea buget de 6 milioane de euro pentru play-off, iar Budescu ar putea fi primul transfer al "Lupilor galbeni" după promovare.