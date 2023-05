”Câinii” au închiriat cel mai mare stadion al țării pentru cea mai importantă ”dublă” a sezonului. Nu doar pentru capacitatea redusă de pe stadionul ”Arcul de Triumf”, dar și pentru faptul că arena care a găzduit meciurile de pe teren propriu ale lui Dinamo nu beneficiază de infrastructura necesară pentru sistemul VAR.

Câte bilete s-au vândut pentru Dinamo - FC Argeș

Șefii lui Dinamo se așteaptă la o asistență impresionantă, motiv pentru care a fost deschis și inelul 3 al Arenei Naționale, atât la peluză cât și la tribuna a doua. Din informațiile PRO TV și www.sport.ro, cu o zi înainte de meci s-au vândut aproximativ 18.000 de bilete.

Astfel, meciul dintre Dinamo și FC Argeș are șanse mari să depășească asistența de la FCSB - Rapid 1-5, meci disputat cu aproximativ 19.000 de spectatori în tribune.

"Avem câteva probleme, dar pentru fiecare problemă există o soluție. Sunt ferm convins că jucătorii care vor intra o vor face la un nivel foarte bun.

Din punct de vedere mental, toți băieții conștientizează importanța momentului. Astfel de meciuri le pregătești un an întreg. Săptămâna asta nu am făcut nimic special față de alte săptămâni.

Sunt încrezător în șansele noastre pentru că astfel de meciuri le pregătești un an întreg. Noi am muncit foarte bine, am creat o stare de spirit fantastică. Lucrurile au fost mai bune de la săptămână la mână, de asta avem foarte mare încredere”, a spus Ovidiu Burcă.

Dinamo - FC Argeș, manșa tur a barajului pentru menținerea/promovarea în Liga 1, se joacă pe Arena Națională, luni, de la ora 20:00. Returul este programat sâmbătă, de la 21:00, la Pitești.