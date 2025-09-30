George a fost un fundaș dreapta foarte bun. A jucat la Steaua, la Ajax și la Sion. Doi dintre cei patru băieți ai lui, Mark și Daniel, sunt portari la Academia de juniori Steaua București. Serafim, ultimul născut, are numai doi ani, dar tăticul nu vrea să mai audă de încă un portar. „Când îl văd că pune mâna pe minge sau că se așează în poartă, îi spun că nu e voie! Tu tragi la poartă, ei doi apără. Serafim este un stângaci de perspectivă!”, se mândrește Ogăraru.



Eric (22 de ani), băiatul cel mare, e un muzician în devenire, a participat de curând la XFactor, lăsându-i mască pe jurați datorită timbrului vocal. George l-a dus și pe Eric la fotbal, când acesta era mic, dar și-a dat seama după numai un antrenament că nu are abilități pentru acest sport. „Muzica este pasiunea vieții lui. Atât timp cât el este fericit cu ceea ce face și găsește satisfacție din asta, e motivat să tragă și mai tare. Noi asta ne-am dorit, să nu forțăm copiii în nicio direcție. Pentru că, altfel, motivația lor nu ar ajunge la cote maxime, astfel încât să reușească ceea ce își propun”, explică actualul director de la Academia Stelei.



Așa se explică și faptul că Mark și Daniel au ajuns portari: „Nici cu fotbalul n-am insistat. Și mai ales să fie portari... Dacă aș fi avut eu ceva de spus, aș fi spus în secunda doi: Să nu vă văd în poartă! Dar e alegerea lor și atunci o respect”.



Revenind la Eric (22 de ani), artistul din familia Ogăraru, tatăl dezvăluie că acesta a fost autodidact: „E o pasiune care s-a dezvoltat în timp. Și la chitară, și cu vocea a început singur, a fredonat, și-a găsit tutoriale. Ulterior, și-a luat profesor de chitară și profesor de canto, dar pentru o scurtă perioadă. Iar acum, learning by doing. Exersează foarte mult, peste tot, interacționează cu oameni. Se pare că ăsta este felul lui de a se bucura de viață. Eric este și profesor de canto și chitară în Iași. A făcut studiile în orașul lui Eminescu și lucrează acolo la o școală de muzică”.

