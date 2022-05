FCSB a învins-o duminică seara pe CFR Cluj cu scorul de 3-1 (1-1), la Buzău, într-un meci din etapa a 10-a, ultima, a fazei play-off a Ligii 1. Octavian Popescu (30) şi Adrian Şut (64, 87) au marcat golurile formaţiei bucureştene, în timp ce pentru campioană a înscris fundaşul bulgar Kristian Dimitrov (45+1), la primul său gol în Liga 1. Fără Dan Petrescu pe bancă, campioana condusă de Alin Minteuan și-a menajat titularii.

Panduru: "Nu mi se pare că Șut a progresat"

Adrian Șut a fost unul dintre cei mai buni jucători ai roș-albaștrilor, însă Basarab Panduru, analist TV, nu a fost impresionat de mijlocașul vicecampionilor.

"Are lucruri bune, am mai discutat. Are mingea, încearcă să joace în faţă de cele mai multe ori foarte rapid. Nu ţi-a sărit deloc în ochi aşa, cu un joc consistent. A fost titular cam tot timpul, dar nu mi se pare că a crescut, progresat, faţă de câte meciuri a jucat el titular", a declarat Basarab Panduru, potrivit Orange Sport.

CFR a luat titlu, Șut zice că FCSB e cea mai valoroasă

Adrian Șut a declarat după victoria cu CFR Cluj (3-1) că FCSB e cea mai valoroasă echipă din Liga 1

"Nu contează cu cine jucăm... imporant să fim profesioniști și să câștigăm, nu am reușit etapa trecută, dar asta e obiectivul nostru meci de meci. (n.r. - vin întăriri la echipă) Va fi concurență și este bine că e concurență la cea mai bună echipă din România, chiar dacă nu am câștigat titlul, eu consider că suntem cea mai bună echipă din țară.

Îmi doresc să fiu sănătos, să-mi ajut echipa și dacă se poate să fiu cel mai bun și să fiu convocat la echipa națională”, a spus Adrian Șut la finalul meciului FCSB - CFR, scor 3-1.

În ciuda înfrângerii din această seară, CFR Cluj şi-a trecut în palmares al optulea titlu de campioană, după cele din 2008, 2010, 2012, 2018, 2019, 2020 şi 2021.

FCSB - CFR Cluj 3-1

FCSB: Târnovanu – Ov. Popescu, I. Cristea, Miron, Radunovic – Olaru, Şut, Oaidă (Stoica ’62) – Cordea (V. Gheorghe ’62), Florin Tănase, Oct. Popescu (Manolache ’90). Antrenor: Anton Petrea

CFR Cluj: Bălgradean – Bălan (Graovac ’76), Yuri, Kristian Dimitrov, Ştefan – Deac (Luca ‘90+3), Hoban, Cvek (Fica ‘90+3) – Costache (Gîdea ’66), Dugandzic, Petrila (Leaţă ‘90+3). Antrenor: Dan Petrescu