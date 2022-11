În runda a 15-a din Liga 2, Dinamo s-a deplasat în Moldova, pentru a juca cu Politehnica Iași. Elevii lui Ovidiu Burcă (42 ani) au fost învinși cu 1-0, grație golului marcat de Cătălin Hlistei (28 ani), și și-au diminuat șansele de a prinde playoff-ul, cu 4 etape înainte de finalul campionatului regulat.

Ovidiu Burcă l-a „mușcat” pe Dan Șucu

La finalul jocului, antrenorul lui Dinamo, pe lângă nemulțumirile pe care și le-a manifestat legate de arbitraj și evoluția echipei, a ținut să-i răspundă și lui Dan Șucu. În primă fază, Ovidiu Burcă declarat public că știe că omul de afaceri este dinamovist, ca ulterior, Dan Șucu să mărturisească că nici măcar nu știe cine este tehnicianul „câinilor roșii”.

Însă Ovidiu Burcă a ținut să-i transmită finanțatorului din Giulești că este omul care a pus umărul la reconstrucția Rapidului.

„Nu mă cunosc personal cu domnul Șucu. A venit după ce eu am plecat de la Rapid. Nu mă cunoaște, dar cred că a auzit ce am făcut eu acolo. Sunt mândru că am lăsat un club reconstruit. Am făcut parte dintr-o echipă care a reconstruit clubul Rapid. Dacă nu știe cine sunt să se intereseze. Eu i-am lăsat pe mâna un club unde am muncit foarte mult. Am dedicat timp, pasiune.

Domnul Șucu are astăzi un club frumos, dezvoltat. A venit când stadionul a fost gata. Noi am fost pe la Cernavodă, pe gheață, pe nămoale. E frumos când alții vin și taie panglica, dar ar fi bine să avem și puțină recunoștință pentru cei care fac lucrurile astea. Cred că domnul Șucu ar putea să întrebe ce am făcut eu pentru Rapid”, a declarat Ovidiu Burcă, după eșecul cu Poli Iași.

În urma acestui rezultat, Dinamo ocupă locul 9 în clasament, cu 21 de puncte. Cu 4 etape rămase până la finalul campionatului regulat, „câinii” au de recuperat 4 puncte până la poziția a șasea, pe care se află Gloria Buzău.