Lincoln City s-a impus pe terenul lui Preston North End, scor 1-0, în runda a șaptea din Championship, după un gol marcat de Freddie Draper în minutul 81. Pasa decisivă i-a aparținut lui Andrei Coubiș, care a fost integralist în echipa lui Chris Cohen.

Andrei Coubiș, assist pentru victoria lui Lincoln City contra lui Preston

Folosit fundaș central stânga într-un sistem cu trei stoperi, Coubiș a executat foarte puternic o aruncare de la margine, direct în careul mic. Mingea a ajuns la Draper, care a reluat în plasă pentru 1-0.

Pentru Lincoln City este a doua victorie din acest sezon de Championship, iar echipa lui Andrei Coubiș reușește să se îndepărteze de subsolul clasamentului, ocupând acum locul 16.

Coubiș, cumpărat de la Universitatea Cluj cu 3 milioane de euro, a ajuns la 7 meciuri jucate la Lincoln City. Fundașul se află în lotul extins anunțat de Gică Hagi pentru meciurile României din Liga Națiunilor, programate la finalul lunii septembrie și începutul lunii octombrie.