VIDEO Andrei Coubiș, erou în Anglia! Assist cu mâna pentru o victorie dramatică

Andrei Coubiș, erou în Anglia! Assist cu mâna pentru o victorie dramatică Stranieri
SPORT.RO
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Andrei Coubiș (22 de ani), fundașul lui Lincoln City, pare că și-a câștigat locul de titular în Championship, iar sâmbătă a avut o contribuție importantă la victoria echipei sale.

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Din articol

Lincoln City s-a impus pe terenul lui Preston North End, scor 1-0, în runda a șaptea din Championship, după un gol marcat de Freddie Draper în minutul 81. Pasa decisivă i-a aparținut lui Andrei Coubiș, care a fost integralist în echipa lui Chris Cohen.

Andrei Coubiș, assist pentru victoria lui Lincoln City contra lui Preston

Folosit fundaș central stânga într-un sistem cu trei stoperi, Coubiș a executat foarte puternic o aruncare de la margine, direct în careul mic. Mingea a ajuns la Draper, care a reluat în plasă pentru 1-0.

Pentru Lincoln City este a doua victorie din acest sezon de Championship, iar echipa lui Andrei Coubiș reușește să se îndepărteze de subsolul clasamentului, ocupând acum locul 16.

Coubiș, cumpărat de la Universitatea Cluj cu 3 milioane de euro, a ajuns la 7 meciuri jucate la Lincoln City. Fundașul se află în lotul extins anunțat de Gică Hagi pentru meciurile României din Liga Națiunilor, programate la finalul lunii septembrie și începutul lunii octombrie.

Clasamentul din Championship

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