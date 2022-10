"Nu vreau să fac pe deșteptul, dar pentru ce să mă duc la ei?". Mihai Stoica, de partea lui Târnovanu după divergențele cu galeria

FCSB, care în tur a menajat o serie de titulari şi a cedat cu 0-5, s-a înclinat şi pe teren propriu cu acelaşi scor, golurile danezilor fiind înscrise de Kasper Kusk (minutul 12), Anders Klynge (minutul 16), Soeren Tengstedt (minutul 63) şi Sebastian Joergensen (minutele 68, 70).

Din 1992 o echipă românească nu mai pierdea o dublă cu scorul general de 0-10. Atunci, în primul tur al Cupei UEFA, Electroputere era surclasată de Panathinaikos cu 6-0 în Bănie şi cu 4-0 la Atena.

La finalul partidei, Ștefan Târnovanu a vorbit despre rezultatul dezastruos obținut de FCSB, dar și despre decizia de a nu merge să salute galeria.

"Când încep să ne înjure de familii... nu știu de ce a fost jumătate de echipă. Eu și câțiva jucători am ieșit direct de pe stadion. Am înțeles, suntem slabi, dar nu e ok să ne înjure de familie, de copii, de neveste. Suntem conștienți că i-am dezamăgiți.

După meciul din tur nu am putut să dorm, probabil că nici în această seară nu voi putea", a declarat portarul de la FCSB la PRO ARENA.

Mihai Stoica i-a luat apărarea lui Ștefan Târnovanu

Managerul general de la FCSB a declarat că a înțeles decizia portarului de a nu merge la galerie la finalul partidei cu Silkeborg.

"100% de acord. Nu vreau să fac pe deșteptul, dar poate că dacă eram doar suporter mă comportam și eu așa. Țin minte când eram puști și mergeam la meciuri, țipam și eu prin tribune. Nu poți să te comporți la modul ăsta când vezi că sunt tineri în teren. Înjurături n-am auzit, pe mine m-au înjurat unii pe acolo.

E normal, lumea se descarcă, sunt și biletele scumpe. Nu poți să ironizezi atacurile echipei tale și să aplauzi atacurile adversarei. Oricum erau cu genunchii în pământ copiii, le mai dai și în cap? Dacă ești suporter, etimologia cuvântului te obligă să fii suporter. A fost exact cum a fost cu Sorescu. Pentru ce să mă duc la ei? M-ai înjurat, huiduit, ironizat, e dreptul tău, dar nu-mi cere să vin ca să mă umilești", a declarat Mihai Stoica la Orange Sport.