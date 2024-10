Giedrius Arlauskis s-a retras din fotbal după ce a câștigat titlul în România cu Urziceni, FCSB și CFR. Dan Petrescu l-a supărat rău la Cluj.



"După meci, Petrescu: 'Băi, azi am jucat fără portar'. Mamă, mi s-a urcat sângele la cap când am auzit. Am intrat în vestiar, am dat cu piciorul în ușă și țipam: 'Petrescule, unde esti?', am sărit să-l bat pe Petrescu. S-a înschis la el la birou. Niciodată nu m-a halit pe mine și nici eu pe el", a dezvăluit Giedrius Arlauskis pentru PRO TV (SPORT.RO).

Arlauskis vrea să joacă în Las Fierbinți



Pe lângă titlurile cucerite împreună, pe Petrescu și Arlauskis îi mai leagă ceva: sunt înnebuniți după serialul Las Fierbinți.



"Fără vrăjeală spun, în fiecare seară înainte de culcare îmi pun la 'Las Fierbinți'. A intrat în mine nebunia, parcă mă liniștește și adorm cu zâmbetul. În România mă mai întorc doar dacă primesc ofertă să joc în Las Fierbinți", a mai spus Arlauskis.



Giedrius Arlauskis a ajuns în fotbalul românesc în 2008. la Unirea Urziceni, iar ulterior a mai evoluat în Liga 1 la FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova.