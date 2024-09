Ioan Varga, ultimul avertisment pentru jucători și Dan Petrescu: ”Nu mai pot să tolerez! Cineva va pleca!”

Ioan Varga a dezvăluit că i-a băgat în ședință pe cei de la CFR Cluj din cauza rezultatelor sub așteptări. Patronul fostei campioane a României le-a reproșat jucătorilor lipsa atitudinii pe teren și prestațiile slabe, în ciuda faptului că aceștia au toate condițiile pentru a face performanță.

Ioan Varga: ”Este ultimul avertisment pe care l-am dat tuturor, și jucătorilor, și lui Dan Petrescu!”

Extrem de nemulțumit de felul în care s-au prezentat ardelenii în ultima perioadă, Varga i-a avertizat pe toți cei din club: fie rezultatele vor apărea, fie se va lăsa cu plecări de la CFR Cluj.

”Chiar acum am venit de la o întâlnire foarte mare pe care am avut-o la stadion cu Dan Petrescu, cu jucătorii și cu tot staff-ul. Le-am dat un ultim avertisment. A fost o discuție de aproximativ 30 de minute în care le-am spus jucătorilor că sunt extrem de nemulțumit, în primul rând de atitudine. Au toate condițiile, le-am dat salariile, lucrurile au intrat în normal, am făcut eforturi și mă aștept la o cu totul altă atitudine.

Este ultimul avertisment pe care l-am dat tuturor, și jucătorilor, și lui Dan Petrescu. În următoarele etape, trebuie să facă tot posibilul să revină spiritul CFR-ului și să se întoarcă acolo unde ne e locul… Adică pe locul 1. Nici mai mult, nici mai puțin.

Le-am spus foarte clar că dacă mai ajungem la această discuție, cineva va pleca. Nu mai pot să tolerez asta. Jucătorii trebuie să înțeleagă că aici este CFR Cluj. Le-am transmis foarte clar, bărbătește, că cine nu vrea și crede că nu e în stare să anunțe acum rezilierea contractului. Le plătesc celor care nu pun osul și care nu vor să rămână în continuare la CFR banii pe care am să le dau, facem reziliere amiabilă cu toți”, a spus Ioan Varga, potrivit Fanatik.

Ulterior, Varga a revenit și a precizat faptul că postul lui Dan Petrescu nu este în pericol. Mai mult, finanțatorul ”feroviarilor” le-a transmis jucătorilor faptul că tehnicianul este șeful vestiarului.

”Dan Petrescu nu este în pericol. Le-am transmis clar că el este șeful vestiarului, el este comandantul de oaste. Nu se pune problema îndepărtării sau demiterii lui Dan Petrescu. Am încredere că lucrurile vor reveni la normal, a fost o discuție foarte bună”, a completat patronul clujenilor.

