Victor Becali, impresarul lui Florinel Coman, nu crede in transferul la Liverpool! "Trebuie sa ramanem realisti"

Florinel Coman ar putea prinde un transfer in strainatate in aceasta vara.

In ultimele saptamani au aparut in presa din afara tarii informatii conform carora mai multe echipe din campionat puternice sunt interesate de serviciile lui Florinel Coman. Ar fi de AS Roma, Sporting Lisabona, Orlando (MLS) si chiar Liverpool.

Victor Becali, impresarul jucatorului, spune ca ar fi bun un astfel de transfer, dar deocamdata nu crede ca este posibila o asemenea mutare. Totodata, acesta a declarat pentru ProSport ca nu a fost cautat de clubul englez pentru a incepe negocierile.

"Liverpool? Ar fi frumos, dar trebuie sa ramanem realisti. Un club atat de mare, mai ales din Premier League, face lucrurile in cel mai profesionist mod cu putinta. Pentru fotbalistii din Europa Est, mai ales, cand e vorba sa se plateasca sume de peste 6-7 milioane de euro, atentia e si mai sporita.

Ma refer la faptul ca nu ar ajunge niciodata informatiile despre interesul pentru Florinel Coman intai in presa. Ei ar contacta agentul fotbalistului, clubul de care apartine si ar incepe negocierile. Abia apoi s-ar afla, poate, de dorinta de transfer. Nu ne-a cautat nimeni de la Liverpool, pana acum, pentru Coman. Vedem ce va fi", a spus Victor Becali, pentru sursa citata.