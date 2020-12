Noi acuzatii la adresa lui Florin Talpan! "E protejat! E mana dreapta a lui si vor sa ii ia Steaua lui Gigi Becali!"

Florin Talpan, juristul CSA Steaua, a primit un nou atac in razboiul pe care il poarta cu FCSB.

Florin Talpan a fost acuzat din nou de Gheorghe Mustata, liderul galeriei FCSB, care a spus ca juristul CSA Steaua este mana dreapta a lui Gabriel Oprea, fost ministru de Interne.

"Inteleg ca nu mai are razboi cu Gigi Becali, are cu mine acum. Vreau sa imi raspunda si mie, care nu am stat ca Florin Talpan in loja lui Becali la protocol, cine a semnat prelungirea contractului din 2014 cu Steaua.

Sa nu ocolim acest subiect. Domnul Florin Talpan este protejat de domnul Oprea. A fost mana lui Gabi Oprea, din dusmanie fata de Gigi. Sa ii ia Steaua, din razbunare. Nu suntem de ieri pe strada", a spus Gheorghe Mustata, la Radio Sport 1.

Gheorghe Mustata: "Il intereseaza pensia si salariul luat degeaba de la armata si da lectii ca tine cu Steaua!"

Liderul galeriei FCSB l-a acuzat pe Florin Talpan si de faptul ca se da stelist pe nedrept, acesta din urma neparticipand la inmormantarea fostei glorii Viorel Turcu:

"Public il intreb, ca vad ca face mereu poze cu gloriile Stelei, cu sportivi ai clubului, se da mare stelist, de ce nu a fost la inmormantarea unei fostei glorii a Stelei, Viorel Turcu? De ce nu i-a intrebat familia acestui mare stelist daca are nevoie de ceva?

Nu, il intereseaza pensia si salariul luat degeaba de la armata si da lectii de moralitate ca tine cu Steaua. Noi respectam toate gloriile Stelei, indiferent ce parere au acum. Pe Balint, pe Ilie Dumitrescu, pe Ogararu. Pe toti.

Dar sa nu vii la Viorel Turcu… I-am vazut numai pe Miodrag Belodedici si pe Helmuth Duckadam, care au ramas blocati ca nu a mai venit altcineva.

Au venit si cei de la FC Arges, care merita un mare respect. Talpan are alte interese. De a cere recuzari prin Instante. Sa-l ia pe Gabi Oprea de mana, care se da marele sustinator al Armatei. Tu ai distrus Steaua, nea Oprea", a mai spus Mustata.