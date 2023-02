Reșița este lider în Seria a 8-a din eșalonul al treilea, cu 33 de puncte, la un punct distanță de urmăritoarea CS Șoimii Lipova. La ”Poveștile Sport.ro”, Cristi Bobar, președintele de la CSM Reșița, a vorbit despre planurile pe care le are echipa din Valea Domanului.

Oficialul Reșiței a dezvăluit că a fost depus un proiect la Compania Națională de Investiții (CNI) pentru modernizarea stadionului, care va include două peluze și un hotel.

Cristi Bobar: ”Ne dorim să ajungem în Liga 2”

„CSM este clubul-fanion al județului Caraș-Severin, suntem pe primul loc, ne dorim să promovăm anul acesta. Anul trecut am ratat la baraj promovarea după ce un an de zile nu am pierdut niciun joc. Au fost 7.000 de oameni în tribună, a fost un an de coșmar pentru mine. Am luat-o de la capăt, am reconstruit o echipă. Ne dorim să ajungem în Liga 2, locul Reșiței cred că acolo este.

Am depus un proiect la CNI pentru modernizarea stadionului, cuprinde două peluze și un hotel, nocturnă. Cred că stadionului din Valea Domanului este cel mai frumos poziționat din țară și este o zonă fantastică acolo. Avem planuri de viitor, suntem susținuți de Primăria Reșița, este o stabilitate care greu se găsește în fotbal azi”, a spus Cristi Bobar, la ”Poveștile Sport.ro”.

CSM Reșița va juca în primul meci oficial pe 11 martie, ”acasă”, cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii, echipa de pe locul trei din Seria a 8-a.

