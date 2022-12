Fostul mijlocaș a avut o carieră fotbalistică de 14 ani. Și-a debutat-o la CSM Focșani, în 1994, și și-a încheiat-o la Ceahlăul Piatra Neamț, în 2008.

Narcis Răducan a dat verdictul: „Cel mai mare regret a devenit cel mai mare prieten” Ce a spus fostul mijlocaș

Fostul director sportiv de la FCSB a vorbit despre cel mai mare regret al său, în ciuda faptului că a specificat că a încercat să stea departe de termenul respectiv, pentru a nu se molipsi cu energie negativă.

„(n.r. care a fost cel mai mare regret al carierei) Nu am privit așa niciodată, că cel mai mare regret a devenit cel mai mare prieten. Faptul că m-am accidentat de două ori și nu am reușit să plec la cluburi importante, unde au fost oferte, dar s-a transformat într-un mare avantaj. Mi-a oferit o poartă să văd altfel lumea. Așa că nu am un regret.

Dacă vrei, totuși, să bifăm această rubrică, să zicem că nu am jucat la un Campionat Mondial. Dar, repet, nu am stat să mă gândesc la ideea asta, pentru că mă încarcă negativ. Fiecare om de pe planeta asta nu a reușit să facă ceva, e logic”, a spus Narcis Răducan.

Narcis Răducan și-a făcut debutul la CSM Focșani

În ianuarie 1994, fostul mijlocaș a părăsit-o pe CSM Focșani și a făcut pasul la FC National, ca în iulie să ajungă la Selena Bacău, iar un an mai târziu la Steaua București.

La formația „roș-albastră”, Narcis Răducan a fost legitimat doi ani și și-a continuat parcursul fotbalistic la FCM Bacău, Rapid București și Electromagnetica.

În iulie 2005, a făcut pentru prima dată pasul în afară la AEK Larnaca, iar în 2006 a evoluat și la AEK Limassol, ca în 2007 să se întoarcă în România, la Ceahlăul, unde s-a retras jumătate de an mai târziu.