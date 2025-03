Adrian Mutu (46 de ani) pare a fi un boxer rătăcit printre antrenori. Pentru că, atunci când te uiți pe CV-ul lui, vezi că la cele mai multe echipe a fost „numărat“ în limita celor 12 runde.

Acum, la Petrolul, aventura sa s-a încheiat după 10 meciuri (2 victorii, 3 egaluri, 5 înfrângeri). Dar înainte de acest eșec, au fost și alte mandate foarte scurte:

*CFR Cluj – 11 meciuri (5 victorii, 3 egaluri, 3 înfrângeri)

*FC U Craiova – 12 meciuri (3 victorii, 3 egaluri, 6 înfrângeri)

*România U21 – 7 meciuri (3 victorii, 3 egaluri, 1 înfrângere)

*FC Voluntari – 11 meciuri (4 victorii, 3 egaluri, 4 înfrângeri)

Revenind la ultimul eșec profesional al lui Mutu, la Petrolul, a șocat faptul că acesta a preluat echipa de pe loc de play-off, 6, și a prăbușit-o în clasament, ducând-o în play-out. Cum de s-a întâmplat asta? Nici Mutu n-are o explicație concretă. Pentru că, deși a vorbit minute bune la Fanatik, la emisiunea „Don Mutu“, n-a putut oferi cauzele concrete ale eșecului său, la Ploiești.

A lămurit un singur lucru: a demisionat, n-a fost demis

„Am plecat eu, da. Adevărul ăsta este. După meci (n.r. – 0-2 cu FC Botoșani), le-am spus că o să mă gândesc, pentru că aveam două zile libere. Le-am spus că mă voi gândi bine în astea două zile și le voi da un răspuns, dacă voi continua sau nu. În momentul când am discutat cu oamenii, cu cei din conducere, am ajuns la concluzia, atât eu, cât și ei, că nu găsim nicio explicație, practic, pentru ce se întâmplă. Am concluzionat că n-avem o conexiune profesională, nu e un context favorabil să meargă lucrurile“, a spus Mutu.

Acesta a lăsat de înțeles că inclusiv lui i-a fost rușine de inabilitatea echipei de a câștiga meciuri sub comanda sa.

„M-am uitat din toate unghiurile, băi, în zece meciuri, excepția e victoria. Când ar trebui să fie invers, excepția ar trebui să fie înfrângerea, nu? În cazul nostru, excepția e victoria. Adică, avem două victorii în zece meciuri. Cred că ceva nu merge. Ceva nu se legă aici. Am întrebat, atât eu, cât și conducerea, am întrebat și jucătorii, fiecare pe rând, să vedem, să aflăm ce probleme ar putea fi în cadrul echipei, ca să le putem rezolva… N-am putut să ne explicăm însă de ce e inconstanța asta“, a mai spus Mutu.