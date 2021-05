"Am vorbit cu el, sunt fanul lui!" Ce salariu a cerut Razvan Lucescu pentru a o prelua pe AEK Atena! Dezvaluirile patronului grecilor

Razvan Lucescu este liber de contract dupa despartirea de Al Hilal.

Antrenorul roman nu duce lipsa de oferte, fiind in vizorul mai multor cluburi importante din Europa. Printre echipele care il vor pe Lucescu jr., se afla si AEK Atena.

Patronul clubului a dezvaluit in presa din Grecia ca a negociat cu romanul caruia i-a luat apararea in fata fanilor, care l-au criticat dur dupa ce au aflat de interesul omului de afaceri pentru Razvan Lucescu.

Dimitris Melissanidis a declarat ca i-ar fi platit un salariu urias tehnicianului, care a refuzat, insa, alegand sa antreneze o alta echipa.

"Am vorbit cu Lucescu. Il apreciez ca antrenor, chiar sunt fanul lui. Numai ca se duce in alt campionat. Nu e nicio problema. Vrea 1,3 milioane de euro. Nimeni nu ofera atatia bani in alta parte in Grecia. Pentru noi, nu ar fi fost o problema salariul. Grija mea e alta. Putem plati o asemenea suma, insa daca nu iese bine?

Reactiile sunt pentru idioti. Doar idiotii ar lua decizii in functie de reactiile fanilor. Eu nu conduc asa. Oricum acest subiect s-a incheiat. Nu mai are sens sa vorbim acum despre Lucescu", a declarat Melissanidis, potrivit jurnalistilor greci de la Sportime.

De-a lungul carierei de antrenor, Razvan Lucescu le-a pregatit pe FC Brasov, Rapid, El Jaish, Petrolul, Xanthi, PAOK si Al Hilal, aflandu-se in perioada 2009-2011 si pe banca tehnica a nationalei Romaniei.