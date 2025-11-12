Naționala condusă de Adrian Dulcea a câștigat cu 4-1 meciul de pe stadionul ”Anghel Iordănescu” din Voluntari. România U19 face parte din Grupa a 7-a alături de Finlanda, Islanda și Andorra.



Mihai Toma, după ce FCSB a ajuns pe 9 în Superliga: ”Putem să facem asta”



După victoria de la Voluntari, Mihai Toma, marcatorul primului gol, a spus că reușita îi amplifică moralul și încrederea și că se bucură că a reușit să ajute naționala U19 prin a-și trece numele pe tabela de marcaj.



”O victorie importantă, ne dă moral și încredere că putem să câștigăm și următoarele jocuri. Un nou gol... Îmi dă moral, încredere și mă bucur că mi-am ajutat echipa. Nu ne gândim deocamdată la calificare, ne gândim la jocul următor”, a punctat Toma.



Întrebat și despre FCSB, care a avut un start modest de campionat și care în clipa de față se regăsește abia pe locul 9 în clasamentul sezonului regulat, Mihai Toma e convins că gruparea roș-albastră va obține accederea în play-off-ul Superligii României.



”Cred că putem să ajungem în play-off și în Europa putem să face o figură frumoasă”, a mai specificat Toma.



Pentru România U19 urmează meciurile cu Finlanda (duminică, 15 noiembrie, 16:00) și cu Islanda (miercuri, 18 noiembrie, 16:00) în primul tur al preliminariilor CE U19.



Lotul selecționat de Adrian Dulcea pentru Turneul de Calificare la UEFA EURO U19 2026



Portari: Bogdan Ungureanu (Sepsi OSK), Alexandru Maxim (FC Voluntari), Mihai Răcășan (CSM Slatina);



Fundași: Florin Gașpăr (CSM Reșița), Ștefan Senciuc (ASA Tg. Mureș), Andrei Racu (Padova / Italia), Eduard Cotor (SV Meppen / Germania), Rareș Fotin (Andorra / Spania), Davide Moisa (Hellas Verona / Italia), Alin Techereș (Sepsi OSK);



Mijlocași: Robert Necșulescu (FCSB), Mihai Toma (FCSB), Troy Tomșa (Sassuolo / Italia), Efraim Bodo (FK Csikszereda), Robert Petculescu (FC Voluntari), Yanis Pîrvu (CFC Argeș), Andrei Toroc (Bologna / Italia), Raul Vereș (Las Rozas / Spania);



Atacanți: Ștefan Chirilă (FC Cincinnati / SUA), Alexandru Stoian (FCSB), Raul Stanciu (CS Tunari).

