"Mi-au taiat sosetele si chilotii!" :) Adrian Mutu, povesti senzationale din vestiar! Cele mai tari farse pe care le-a trait

Adrian Mutu are amintiri superbe din vestiarele echipelor pe la care a jucat si a povestit cateva episoade amuzante.

Mutu a petrecut un sezon si jumatate in tricoul lui juventus, in perioada ianuarie 2005 - iunie 2006, insa nu poate uita nici acum momentele frumoase de care a avut parte la Torino.

Actualul selectioner al nationalei U21 a povestit cateva din glumele pe care le avea in program cu jucatori uriasi precum Pavel Nedved si Zlatan Ibrahimovic.

"Nedved este un baiat extraordinar! Stateam toti jucatorii la o masa lunga, ca sa consolidam relatiile, cum se procedeaza si la noi. Nedved statea intre mine si Zlatan. Faceam tot felul de glume. Bagam scobitori in paine, scobitori in scaun cand se aseza, ii deschideam solnita de sare si o lasam asa, le fac si baietii acum. Imi lipseste viata asta a vestiarului, acolo sunt glumele cele mai tari, acolo se formeaza familia de care vorbesc toti. Mi-au taiat sosetele, mi-au taiat chilotii in fund si tu nu vezi. Tot felul de glume", a povestit Mutu, pentru Pro Sport.

11 goluri si 8 pase decisive a reusit Mutu in cele 46 de meciuri jucate pentru Juventus. In iulie 2016, Mutu se muta la Fiorentina, unde avea sa petreaca urmatorii 5 ani ai carierei.