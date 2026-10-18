Paralelă fără menajamente între Pancu și Șumudică: ”Simte mai bine jocul, conduce echipa” + Vă spun ceva de la 'Piști' Kovacs”

În cadrul unei intervenții telefonice, fostul conducător al Rapidului, Grigore Sichitiu, a făcut o paralelă între Daniel Pancu, actualul antrenor din Grant, și Marius Șumudică, fostul ”principal” al giuleștenilor.

Sichitiu a explicat că, spre deosebire de Șumudică, Pancu are o capacitate mai bună de a analiza jocul și de a găsi soluțiile potrivite pentru a redresa echipa atunci când lucrurile nu merg conform așteptărilor.

”Pancu și Șumudică sunt doi antrenori diferiți. Pancu simte jocul! Ați văzut, pe prima repriză o analizează, iar a doua repriză echipa arată altfel. A fost și Șumudică la Rapid și l-am văzut. Nu l-am simțit că ar muta.

Vă spun ceva de la 'Piști' Kovacs cu care am lucrat câteva luni. El spune că sunt antrenori care însoțesc echipa la meci și sunt antrenori care conduc echipa în timpul meciului. Eu am avut șansa să văd cum lucrează Lucescu și Iordănescu, cum lucrează și cum schimbă jocul de la o repriză la alta și în funcție de rezultat.

Șumudică a câștigat un campionat, nu am ce să spun, Pancu e la început. Dar îl simt pe Pancu că simte mai bine jocul decât Șumudică. Cu el mai țin și legătura, e mai serios Pancu și mai direct aplicat pe fotbal, în timp ce Șumudică are multe ieșiri din decor în timpul meciului și îi place să se scrie de el. Pancu e mai așezat și mai implicat în a conduce echipa. De aceea, cred mai mult în Pancu decât în Șumudică!”, a spus Grigore Sichitiu.

În etapa #12, Rapid a învins-o pe Corvinul Hunedoara cu 2-0 în Giulești, într-un meci decis de două goluri semnate de Alexandru Dobre, cel care nu mai marcase de la sfârșitul lui august.