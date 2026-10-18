Robert Niță reclamă scandările rasiste de la Rapid - Corvinul: "Nu e posibil ca în 2026 încă să-l evocăm pe mareșalul Antonescu. Au fost suporteri ai celor de la CSA Steaua"

O prezență constantă în Giulești la meciurile Rapidului, Robert Niță a reclamat scandările rasiste pe care le-a auzit din partea unor suporteri ai Stelei, care s-au alăturat fanilor celor de la Corvinul prezenți în sectorul oaspeților.

Galeriile celor de la CSA Steaua și Corvinul sunt înfrățite, iar ultrașii formației din liga a doua au profitat că meciul de aseară s-a disputat în București și au venit să îi susțină pe hunedoreni.

"Mi-aș dori ca ceea ce s-a întâmplat aseară în sectorul oaspeților, pe finalul meciului și la pauză, să nu rămână fără urmări. Dacă sunt invitați suporteri ai altor echipe sau membri ai galeriei, să-și asume cei care i i-au invitat acolo.

Nu e posibil ca în 2026 încă să-l evocăm pe mareșalul Antonescu. Nu e posibil să fie ura asta de rasă, să se strige niște idioțenii cât stadionul de mare. Tot vorbim că vrem să dăm exemple, că vrem să fim corecți, dar să se întâmple ceva!

Au fost suporteri ai celor de la CSA Steaua. Au fost niște idioțenii cu mareșalul Antonescu, cu romii. E mult prea mult! Dacă au fost invitați și au stat în sectorul rezervat oaspeților, îmi doresc ca Comisia de Disciplină să se autosesizeze și să ne spună și nouă cum e cu scandările astea. Ne-am cam săturat. În deplasare, te cataloghează. Acasă, te cataloghează, sunt admiratori ai mareșalului. E deja mult prea mult!", a spus Robert Niță, la VOYO Sport Live.