Cele două echipe și-au dat întâlnire în Grant sâmbătă seară, de la 21:30, într-un meci care a contat pentru etapa cu numărul 12 din sezonul regulat al Superligii României.

După un gol anulat în minutul 35 (Mohammed Kamara), giuleștenii au reușit în cele din urmă să marcheze în actul secund și să câștige meciul printr-o ”dublă” semnată de Alexandru Dobre (min. 61 penalti & min. 76).

Robert Niță a fost în Giulești la Rapid - Corvinul și a dat verdictul: ”Dobre a marcat de două ori, dar el e MVP-ul meciului!”

Chiar dacă Alex Dobre a bifat o ”dublă”, fostul atacant Robert Niță, care a privit meciul formației dirijate de Daniel Pancu din loja din Giulești, a spus la Matinalul VOYO SPORT LIVE că Răzvan Onea este adevăratul om al meciului.

Fundașul lateral este cel care a obținut penaltiul prin care Dobre a deblocat tabela de marcaj în minutul 61 și tot el i-a pasat decisiv și la reușita din minutul 76.

”Cu toate că Dobre reușește să marcheze două goluri, Onea e omul meciului! La cum joacă acum, pare că le are pe toate. Capacitate de efort, centrează foarte bine, execută și faze fixe. O bună lovire a balonului. Tactic, înțelege foarte bine ce-i cere Pancu.

În repriza a doua Pancu schimbă așezarea și urcă fundașii laterali mai sus, la nivelul liniei adverse, și practic acolo se face diferența cu Onea care scoate penalty.

Și golul doi, Onea centrare foarte, foarte bună pentru Dobre și finalizare din prima. Și cam asta e istoria jocului”, a spus Robert Niță la emisiunea moderată de Andru Nenciu.

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