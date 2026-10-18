EXCLUSIV A jucat la U Cluj și FC Basel și a dat un răspuns original la întrebarea ”Cine a fost cel mai bun atacant pe care l-ai marcat?”

A jucat la U Cluj și FC Basel și a dat un răspuns original la întrebarea ”Cine a fost cel mai bun atacant pe care l-ai marcat?” Fotbal extern
SPORT.RO
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Adrian Falub, intervenție la Matinalul Voyo Sport Live.

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Adrian FalubAdrian KnupFC BaselU ClujMatinal VOYO SPORT LIVE
Din articol

În ediția de astăzi a emisiunii Matinal Voyo Sport Live, Adrian Falub, fostul jucător și antrenor al lui U Cluj, a avut o intervenție telefonică.

Întrebat de jurnalistul Andru Nenciu ”Cine a fost cel mai bun atacant pe care l-ai marcat în carieră?”, fostul fundaș a oferit un răspuns original:

Adrian Falub despre adversarul și colegul Adrian Knup: ”Un atacant complet”

”Păi au fost mulți, erau atacanți atunci... I-am prins pe Cămătaru, Răducioiu, Viorel Moldovan, Ilie Dumitrescu. Erau cam atacanți...

Dar mie cel mai bun atacant mi s-a părut, și l-am avut și coleg de echipă la FC Basel, Adrian Knup. Un jucător extraordinar!

(n.r. - vârful Elveției în acel meci cu România de la Mondialul din 1994) Da, a și marcat atunci cu România. Mi s-a părut un atacant complet: viteză, tehnică, puternic, cred că cel mai bun împotriva căruia am jucat eu. 

Am jucat împotriva lui și apoi a venit la FC Basel, jucător extraordinar, foarte bun”.

Adrian Falub și Adrian Knup au fost colegi la FC Basel în sezonul 1996-1997: fundașul român venea de la U Cluj, iar vârful elvețian de la Galatasaray, după ce jucase anterior în Bundesliga la Stuttgart și Karlsruhe.

Knup a bifat 49 de selecții pentru Elveția și a marcat 26 de goluri!

VIDEO EXCLUSIV Intervenția lui Adrian Falub la Matinalul Voyo Sport Live 

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