Întrebat de jurnalistul Andru Nenciu ”Cine a fost cel mai bun atacant pe care l-ai marcat în carieră?” , fostul fundaș a oferit un răspuns original:

În ediția de astăzi a emisiunii Matinal Voyo Sport Live, Adrian Falub , fostul jucător și antrenor al lui U Cluj, a avut o intervenție telefonică.

”Păi au fost mulți, erau atacanți atunci... I-am prins pe Cămătaru, Răducioiu, Viorel Moldovan, Ilie Dumitrescu. Erau cam atacanți...

Dar mie cel mai bun atacant mi s-a părut, și l-am avut și coleg de echipă la FC Basel, Adrian Knup. Un jucător extraordinar!

(n.r. - vârful Elveției în acel meci cu România de la Mondialul din 1994) Da, a și marcat atunci cu România. Mi s-a părut un atacant complet: viteză, tehnică, puternic, cred că cel mai bun împotriva căruia am jucat eu.

Am jucat împotriva lui și apoi a venit la FC Basel, jucător extraordinar, foarte bun”.

Adrian Falub și Adrian Knup au fost colegi la FC Basel în sezonul 1996-1997: fundașul român venea de la U Cluj, iar vârful elvețian de la Galatasaray, după ce jucase anterior în Bundesliga la Stuttgart și Karlsruhe.

Knup a bifat 49 de selecții pentru Elveția și a marcat 26 de goluri!

VIDEO EXCLUSIV Intervenția lui Adrian Falub la Matinalul Voyo Sport Live