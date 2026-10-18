În runda trecută, după Sepsi - Dinamo 0-2, Andrei Nicolescu a reclamat faptul că partenerilor și sponsorilor clubului care au făcut deplasarea la Sfântu Gheorghe nu li s-a oferit mâncare la stadion. În replică, Laszlo Dioszegi l-a acuzat pe președintele rivalilor că minte, susținând că au existat pe masă "ciolan cu varză, mezeluri, vin roșu, pălincă".

Laszlo Dioszegi, gata să închidă conflictul cu Andrei Nicolescu: "Dacă mă întâlnesc cu el, eu dau mâna cu el"

Conflictul dintre cele două părți a continuat, cu filmări publicate de Andrei Nicolescu și imagini de la stadion pe care Dioszegi susținea că le-a văzut și s-a demonstrat că mâncare a existat pentru oaspeți.

Întrebat duminică, la VOYO Sport Live, dacă a mai vorbit cu Andrei Nicolescu și dacă a existat o împăcare, Dioszegi a spus că nu a mai avut ocazia, însă nu îi poartă pică rivalului de competiție. Patronul lui Sepsi îi reproșează totuși dinamovistului că a făcut acest episod public și nu a venit să își prezinte în privat nemulțumirea legată de protocol.

"Nu am discutat cu Andrei Nicolescu. El trebuia să vină, erau 5 boxe între ei. Trebuia să vină și să își spună oful. Oricum, în 10 minute s-a dus platoul, deci nu știu de ce s-a făcut atât tam tam. Nici nu vreau să mai discut despre mâncare Noi, președinții, trebuie să vorbim despre fotbla.

Dacă mă întâlnesc cu el, eu dau mâna cu el. N-am niciun fel de problemă, nu port pică nimănui. El a fost și e supărat. Ar fi trebuit să fie încântat pentru că au câștigat, dar trebuie să îl înțeleg pentru că oamenii au zile bune și zile mai puțin bune", a spus Laszlo Dioszegi, la VOYO Sport Live.