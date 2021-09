Marius Șumudică, despre viitorul său: ”Cred că mă voi întoarce acolo cât de curând” Planurile antrenorului român 

Antrenorul român a plecat cu scandal de la CFR Cluj, după ce a fost eliminat de Steaua Roșie Belgrad în playoff-ul Europa League, iar Neluțu Varga i-a restricționat accesul în incinta bazei de pregătire.

Pentru Șumudică, obiectivul este revenirea în Campionatul Turciei. Deși existau zvonuri cum că ar negocia cu mai multe echipe din golf, acesta a declarat că nu este interesat de o experiență în zona arabă.

Cu toate acestea, tehnicianul român a precizat că oricând s-ar întoarce la echipa sa de suflet, Rapid, doar că, în prezent, nu este momentul oportun pentru o revenire în Giulești.

"Sunt în vacanță. Deocamdată, nu am nicio ofertă concretă. De la a avea o ofertă până la a pune semnătura pe contract, e un drum destul de lung. Au fost ceva discuții și în Turcia și în Qatar, dar nu s-au concretizat. Probabil se așteaptă până la următoarea pauză internațională.

Nu pot să mă mai arunc cu capul în față, cum am fost la Rize, unde am avut ghinionul să am 15 jucători cu COVID-19 când am ajuns. A fost singura experiență nefericită din cariera mea.

Restul echipelor le-am ridicat. Au fost două oferte care nu m-au satisfăcut din punctul de vedere al strategiei acelor cluburi, erau în ultimele patru clasate.

Pentru moment, Șumudică are drumul lui și mă gândesc să plec în străinătate. Am fost dezamăgit. Singura echipă unde m-aș întoarce este Rapid. Dar nu se pune problema acum.

Nici nu merg la meciurile Rapidului, nu vreau să creadă cineva că pun presiune. În viitor, echipa unde m-aș întoarce este Rapid, pentru că aș veni cu sufletul. Aș vrea să fac suporterii fericiți.

Exclud spațiul arab. Pentru mine, target-ul e Turcia și cred că mă voi întoarce cât de curând. Am avut o oportunitate și am refuzat-o. Eram pe o listă scurtă (n.r.- de selecționer al Turciei), eram unul dintre numele vehiculate, dar e greu, n-ai cum să ajungi. Ei își doresc un antrenor turc.

M-au măgulit zvonurile și discuțiile, enumerarea numelui meu acolo. Am avut rezultate foarte bune la Kayseri, am terminat pe locul 8, iar la Gaziantep nu mai e nevoie să reamintesc. Am dus echipa pe primul loc, eram pe podium când am fost demis pentru o glumă pe care nu au gustat-o", a spus Marius Șumudică, la DigiSport.