Marian Iancu a dezvăluit de ce a ales să se retragă din fotbal după ce a fost condamnat

Iancu este de părere că lupta locală care a avut loc după condamnare sa a dus Timișoara în situația în care este acum.

„Tind să cred că după ce am plecat eu de acolo a fost și decăderea Politehnicii Timișoara. Spre sfârșitul lui 2011 și începutul lui 2012, se pronunțase condamnare mea pentru evaziune fiscală și mi-am dat seama că lucrurile sunt duse cu greu, chiar dacă a mai durat 3 ani, dar am gândit că e bine să mă retrag.

Am anunțat autoritățile locale și pe toată lumea că mă retrag și opresc finanțarea pentru am alte priorități la acel moment, moment care a intrat ușor în degringolada în care a intrat clubul, nu s-au mai găsit finanțatori, finanțarea a fost susținută până la un anumit nivel de către suporteri, acolo s-a întâmplat lupta politică între Consiliul Local și Consiliul Județean, și au dus cumva la alte anchete penale între ei acolo, cu finanțările printre care și Politehnica Timișoara.

Din lupta asta a lor au fost și victime colaterale și cred că de acolo a fost și decăderea aceasta a Politehnicii Timișoara. Ideea e ce rămâne sub linie. Toată zona Timișoarei este avidă de fotbal, dar și câteva județe vecine, este avidă de fotbal, se poate, jucătorii au calitate și tinerii au calități și asta este foarte important. Sunt zone din România în care nu au scos niciun jucător de fotbal pentru că nu au aplecare către fotbal, au probabil aplecare către alte sporturi. Dar vă spun, zona este fantastică, motricitatea și tot ceea ce este nevoie pentru ca tinerii să ajungă fotbaliști și să vină și să se ridice să ajungă acolo unde trebuie. Deci există, eu am scos generații cât timp am stat la Timișoara și acum mai joacă o parte din ei, deci se poate!”, a spus Marian Iancu, potrivit sptfm.ro.

În 2009, Politehnica Timișoara scria istorie în Europa League, după ce o elimina pe Șahtior Donețk, câștigătoarea Cupei UEFA, încă din grupe.

Marian Iancu ia în calcul o revenire în fotbal

Iancu, dispus să investească doar la Rapid sau Poli Timișoara, dar susține că nu mai dorește să se implice la nivel decizional ci doar ca finanațator.

„În ultimul timp mi s-a tot pus întrebarea asta, nu numai la Politehnica, ci în general. Nu sunt sigur acum că mai am nervii necesari să pot să mă implic la nivel decizional, dar dacă va exista un club care să mă atragă sufletește, și nu există decât Timișoara și Rapidul, dacă îmi voi atinge obiectivele și prioritățile personale, cred că nu pot să stau foarte departe de fenomen.

Dar în niciun caz nu la nivel decizional. Fotbalul, și o să vadă și Pantilimon și cei care sunt în jurul lui, îți ocupă tot timpul, nu mai ai timp să faci alte lucruri. Trebuie să-ți asumi, nimeni nu are răbdare cu tine, toți vor rezultate rapide, toți vor să se vadă munca ta. Sunt plusuri și foarte multe minusuri pe care eu astăzi nu cred că mai sunt dispus să le administrez”, a spus Marian Iancu, la Radio Timișoara.