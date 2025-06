FCSB e cea mai bună vitrină din fotbalul românesc. Mai ales datorită rezultatelor europene, în ultimii ani, formația patronată de Gigi Becali a crescut cota unor jucători, i-a ridicat la un nivel superior comparativ cu momentul transferului.

Cazurile David Miculescu și Daniel Bîrligea sunt elocvente, în acest sens. Primul a progresat vizibil, față de momentul în care a fost adus de la UTA și, între timp, a ajuns și în circuitul echipei naționale. Iar Bîrligea, deși marca și la CFR Cluj, a „erupt“ pur și simplu, de când a ajuns sub comanda cuplului Pintilii – Charalambous, în toamna anului trecut.

Panduru, avertisment pentru Tavi Popescu

Și, totuși, FCSB nu deține o „baghetă magică“ și nu schimbă în bine orice jucător. Cazul Tavi Popescu (22 de ani) fix asta demonstrează.

Ajuns la FCSB, în 2020, acesta nu doar că n-a progresat, dar chiar a lăsat impresia, în ultima perioadă, că e într-un declin fotbalistic. Ceea ce a remarcat și Basarab Panduru, în cadrul analizei sale pentru Orange Sport.

„Am spus acum ceva timp, Tavi Popescu trebuie să se gândească la viitorul lui, pentru că parcă tot în jos o ia în ultimul timp. Dacă el crede că e OK şi că talentul rămâne pentru totdeauna, e OK... Dar eu zic că ar face bine să bage puţine materiale şi să iasă puţin în evidenţă, pentru că are calitate“, a spus Panduru.

„Accidentarea? Și aici e o problemă...“

Fostul internațional a încercat să aibă, totuși, înțelegere pentru situația actuală a lui Tavi Popescu. Pentru că, după cum sport.ro a scris aici, jucătorul FCSB-ului tocmai s-a „rupt“, urmând să aibă o absență îndelungată de pe teren. Și acest aspect însă l-a pus pe gânduri pe Basarab Panduru.

„E accidentat, nu-mi place mie când au probleme (n.r. - jucătorii în general) să vorbesc despre ei. Dar vezi şi cu accidentările… tu, recuperarea, nu o faci cum trebuie, din ce am înţeles noi. N-ai folosit cum trebuie la picior ce ai avut, ai recidivat. Adică, au fost nişte probleme în perioada asta care au aparţinut şi de tine. Puteai face şi tu mai mult în situaţia asta. E complicat, e greu pentru el… talent, talent, dar... vom vedea ce va face“, a adăugat Panduru.