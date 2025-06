Marea greșeală a lui Becali: „Am fost prost rău!“. Suma pierdută de latifundiar

În acest peisaj dezolant, foarte puține branduri puternice sunt dornici să-și asocieze imaginea cu campionatul intern. S-a spus, nu o dată, că dacă ar dispărea casele de pariuri, multe cluburi ar da faliment. Și ne convingem de acest lucru, când vedem că și Gigi Becali s-a grăbit să semneze un contract de sponsorizare cu o astfel de firmă. Doar că, între timp, latifundiarul a ajuns să-și regrete profund decizia. Motivul? O altă casă de pariuri i-a oferit o sumă mai mare. Degeaba însă! FCSB e blocată acum de contractul pe care îl are cu actualul sponsor de pe tricouri.

La Gigi Becali, fotbalul se rezumă la bani. Nu că în alte locuri, sportul-rege ar fi despre altceva, în ziua de astăzi. Diferența e că, în Occident, se învârt niște sume colosale în fotbal, dar și produsul oferit suporterilor e unul premium. Pe când în sărăcia noastră, lupta e pentru niște „mărunțișuri“, iar calitatea fotbalului e, de multe ori, sub orice critică.

„Am avut o ofertă. Și cu bonusuri, ajungeam la 5 milioane (n.r. – de euro pe sezon). Tot de la pariuri, de la concurenți. Erau 3 milioane și jumătate, iar cu bonusuri de performanță ajungeam la 5. Cei de acum îmi dau 2,5 milioane, iar cu bonusuri ajungem pe la 3,5-4 milioane. Am fost prost rău, am semnat pe 3 ani cu ei. Abia peste 3 ani mai schimb (n.r. – sponsorul de pe tricou). În România, să ajungi să primești 5 milioane de la sponsorul principal… Asta e România, cu asta să ne mândrim“, a spus Becali, vizibil descumpănit de faptul că piața publicitară de la noi e la ani-lumină distanță de ce există în Occident.