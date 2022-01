Liga 1, capitol încheiat! Discursul lui Edi Iordănescu, în direct, la Ora Exactă în Sport

Antrenorul în vârstă de 43 de ani a vorbit despre cum s-a despărțit de FCSB, dar și-a expus opinia și despre informațiile care-l dau drept o soluție pentru banca primei reprezentative în contextul în care Ladislau Boloni n-a ajuns încă la un numitor comun cu oficialii FRF.

Totodată, Edi Iordănescu a lăsat de înțeles că nu ar mai antrena în Liga 1. A rămas cu un gust amar după ultima experiență - s-a despărțit de FCSB forțat de patron, deși avea un plan clar de atacare a titlului - și pare tentat să antreneze în străinătate.

"Nu îmi e foarte confortabil să vorbesc în public asta. Sunt extrem de conștient că, după ce am fost la CFR și FCSB, pentru mine este destul de greu să continui în competiția internă. M-ar motiva foarte greu un proiect care să nu însemne lupta pentru campionat, Cupă sau cupele europene. Ar fi destul de puține soluțiile pe care le-aș avea în competiția internă. Aș vedea ca pe o trecere la un alt nivel o competiție în străinătate.

A fost o ofertă din Grecia, de la un club cu care am fost în contact în ultimii trei ani, este o discuție concretă în zona Golfului, am anumite ezitări, anumite lucruri care mă țin în loc și mai sunt discuții în Europa. Singura ofertă din zona Golfului. Referitor la Anglia, am fost abordat de un agent care nu este român, mi-a spus că sunt pe listă acolo, că oamenii au fost încântați de CV-ul meu. Dacă asta se va materializa într-o ofertă, rămâne de văzut", a declarat Edi Iordănescu, miercuri dimineața, în direct la Ora Exactă în Sport.