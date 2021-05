"La noi, daca te prind cu un pahar de bere, nu-ti mai dau sanse a doua zi! Suntem inapoiati in gandire!" Daminuta critica mentalitatea romanilor

Cristian Daminuta a vorbit despre mentalitatea romanilor asupra fotbalistilor.

Fostul jucator al lui Milan si Inter s-a declarat nemultumit de faptul ca fotbalistii sunt criticati pentru viata lor extrasportiva.

"Daca vedeam fotbalisti adevarati, imi agatam ghetele in cui. Dar ce se intampla pe teren imi da sperante ca pot juca pana la 36-37 de ani. Toti judeca dupa coperta pana sa ma cunoasca. Dupa ce ma cunosc, toti spun «Ce baiat e Daminuta!»

Nu stiu si nu inteleg de unde sunt probleme astea, legat de ce faci in afara terenului. Mi se pare o prostie! Am fost la cel mai inalt nivel, iar ce se intampla acolo imi dadea sperante si ma gandeam ca nu sunt eu vinovat, ci lumea din Romania. Oamenii sunt foarte inapoiati in gandire", a spus Cristian Daminuta pentru GSP.

Daminuta a impartit vestiarul cu unul dintre cei mai buni fundasi dreapta din lume, Maicon. Fostul mijlocas a marturisit ca brazilianul era un mare bautor de bere.

"Maicon, de exemplu, fostul fundas de la Inter... Nu exista fotbalist in Liga 1 care sa bea bere ca el, dar iti manca gazonul pe teren. La noi, daca te prinde cu un pahar de vin sau bere, nu ti se mai da a doua zi sansa sa demonstrezi ce poti. Mi se pare foarte ciudat! Fiecare are viata lui si face ce vrea. Mi se pare ilogic. Ce conteaza ce fac luni daca sambata, la meci, sunt cel mai bun?”, a mai adaugat Cristian Daminuta.

Cristian Daminuta a avut o cariera foarte extravaganta si a reusit sa treaca la cele mai mari echipe din Italia, AC Milan si Inter, desi nu a bifat nici o partida pentru cele doua cluburi. Mijlocasul a debutat la 16 in tricoul lui Poli Timisoara intr-un meci incheiat 0-0 cu Dinamo, iar mai apoi a plecat in Italia unde nu a reusit sa se impuna si a imprumutat la mai multe echipe.

De-a lungul carierei, Daminuta a jucat la o multime de echipe: Modena, Dinamo, L'Aquila, FC Tiraspol, ACS Poli Timisoara, Flacara Faget, Viitorul Constanta, Zakho, FCM Baia Mare, Ramat HaSharon, Olimpia Satu Mare, Abano, Millenium Giarmata, Virtus Cupello.

Tweet Daminuta Citeste si: