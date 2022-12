Un egal ar fi dus-o pe Dinamo în primăvara europeană, acolo unde aveau să se califice ceilalți doi granzi din București, Steaua și Rapid, însă finalul de pe Stade Velodrome a fost de infarct, cu un gol care nu i-a fost validat lui Octavian Chihaia.

Ioan Andone a revăzut după 17 ani golul anulat inexplicabil lui Chihaia în Marseille - Dinamo

În ultimele secunde ale prelungirilor, când Marseille conducea cu 2-1, Chihaia a recuperat o minge în preajma careului advers și l-a lobat pe celebrul portar Fabien Barthez. Mingea a intrat în poartă, însă arbitrul spaniol Julian Rodriguez Santiago a fluierat finalul jocului în timp ce balonul se afla în aer.

În ciuda protestelor vehemente ale jucătorilor și oficialilor lui Dinamo, arbitrul și-a menținut decizia, golul nu a fost validat, Olympique Marseille a câștigat cu 2-1, iar "câinii" au ratat șansa de a se califica în primăvara europeană.

Antrenorul lui Dinamo de la acea vreme era Ioan Andone. La 17 ani distanță de la acel moment, "Fălcosul" a rememorat evenimentele de pe Stade Velodrome, spunând că era convins că arbitrul a validat golul și a arătat centrul terenului, nicidecum finalul.

"Incredibil!", a spus Ioan Andone, la emisiunea Superfanii, după ce a revăzut ultimele secunde din meci.

"Un jucător de la Marseille a stat mult pe jos în prelungiri. Vrei să-ți spun că și noi pe bancă nu am realizat că nu trecuse timpul? Pe cuvânt! Noi am văzut golul și am văzut că jucătorii protestează, dar noi n-am înțeles, am crezut că arbitrul arată centrul, că era golul nostru și scorul 2-2! N-am înțeles! Am crezut că o fi fost un fault, pentru că Chihaia a făcut pressing, a luat mingea și a dat-o peste Barthez. Noi am crezut că a fost fault la Chihaia. Când colo, nimic, nimic, nimic!

Atunci (n.r - în sezonul 2005/2006) a fost sfertul între Rapid și Steaua. Uită-te puțin câți jucători români avea Dinamo, câți jucători români avea Steaua, câți avea Rapid. Erau doar 2-3 străini în lot, n-aveai mai mulți", a povestit Andone.

Olympique Marseille - Dinamo 2-1