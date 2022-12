Ioan Andone a dezvăluit, după zece ani, motivul care a dus la plecarea sa de CFR Cluj: „Au făcut o prostie!”

Fostul dinamovist Ioan Andone a antrenat-o pe CFR Cluj în perioada aprilie 2012 - octombrie 2012, câștigând titlul cu „alb-vișiniii” în acel sezon, însă despărțirea dintre cele două părți nu a fost una tocmai amicală.

Deși CFR Cluj a mai câștigat cinci campionate de la acel moment, Ioan Andone cosideră că ardelenii au făcut o greșeală când l-au dat afară.

„Dezamăgire a fost foarte mare. Cred că din cauza asta (n.r. - declarațiile lui Iuliu Mureşan), că e momentul, că în campionat... Campionatul e campionat, cupele europene sunt cupe europene. Nu întâmplător i-a antrenat Trombetta cinci zile şi au câştigat la Roma. Hai, mă, ce vorbeşti, mă. Erau antrenaţi din timp. Pierdusem un meci cu Viitorul lui Hagi, 1-0, cu scandal.

Eu caut să îi înţeleg. Au făcut o prostie, că ei au pierdut, nu eu, că eu mi-am găsit iar altă echipă. Cât am vrut să antrenez, am antrenat. Când n-am mai vrut, am zis <<STOP>>. Eu am fost foarte clar.

„Fălcosul” nu are de gând să mai revină în antrenorat

Dacă vrei, şi acum îmi găsesc echipă, dar nu mai vreau. Nu mai am entuziasm. Atunci eram nebun. Uită-te câte echipe am avut în carieră şi de câte ori o iei de la capăt. În fotbal, an de an o iei de la capăt”, a spus Ioan Andone, potrivit Orangesport.

Ioan Andone are trei titluri cucerite în cariera sa de antrenor: două cu CFR Cluj (sezonul 2003/2004 și 2011/2012) și unul cu Dinamo (2003/2004).

„Fălcosul și-a mai trecut în palmares și patru Cupe ale României: una cu CFR Cluj (2207/2008) și trei cu Dinamo (2002/2003, 2003/2004 și 2004/2005).