Interviu / Mugurel "Pele" Buga va juca fotbal pana la 41 de ani! Cu ce club din Romania a semnat

Mugurel Buga isi continua cariera de jucator, insa in paralel e si antrenor la echipa la care este legitimat.

Autor: Gabriel Chirea



Fostul jucator de la Rapid si FC Brasov a semnat un nou contract, valabil pana in vara lui 2019, cu AFC Harman, club din Liga a 3-a.

Buga, jucator exponential in parcursul european de exceptie al Rapidului in sezonului 2005-2006, este fotbalist si antrenor secund la AFC Harman, echipa de Liga a 3-a a unei comune aflate la periferia Brasovului.

Ti-ai prelungit contractul cu inca un sezon, asta inseamna ca vei juca cel macar pana la 41 de ani.

Fac 41 de ani in decembrie. Sincer, nu ma gandeam ca o sa apuc sa joc pana la varsta asta, sa am chef sa joc, sa ma antrenez... Dar imi place si de asta mai vreau sa joc, ca altfel ma lasam de mult. M-am apucat de fotbal de placere, o sa ma las tot de placere. Eu zic ca inca mai merge. Vedem in vara viitoare, nu stiu acum daca chiar mai merge cativa ani. Sunt copiii astia, trebuie sa joace, ca doar nu o sa joc eu pana la 50 de ani. Sper sa vina din urma tinerii, ca e nevoie in fotbalul romanesc.

Esti si antrenor?

Da, sunt antrenor secund. Imi place, cred ca asta e drumul pe care voi merge. Dar inca nu m-am implicat deplin, daca inca mai activez si ca jucator. Am avut jumatate de an in care am colaborat cu socrul meu, Ioan Naghi, si cu inca un coleg, cred ca am facut treaba buna. Baietii jucau bine, aveam echipa tanara, se facuse echipa buna, dar vreo 3 copii au plecat la Luceafarul Oradea, in Liga a 2-a. Sunt jucatori buni si veti auzi de ei cat de curand. Obiectivul nostru nu era neaparat promovarea, ci clasarea in primele 6 echipe si un joc cat mai bun.

La joc mai esti "Pele" sau e un pic mai greu ca inainte?

E mai greu, iti dai seama, ca odata ce inaintezi in varsta nu esti proaspat ca la 20 de ani. Dar acum compensez prin experienta, prin altele. Nu pot sa zic ca ma apuc sa driblez din poarta-n poarta, dar nici sa stau pe teren. Nu mai am aceeasi prospetime, inca mai am viteaza, dar pe distante mai mici. Nu mai pot sa tin un efort sustinut, cum faceam inainte, ma ducea in fata, in spate, inapoi... Daca fac vreo doua din astea, pe urma imi trebuie putin timp ca sa imi revin. Cei tineri isi revin mai repede, aia batrani mai greu.

Multi zic ca ar vrea sa aiba experienta si mintea de la 30-40 de ani si vigoarea de la 20 de ani...

Eu nu sunt modest, am avut minte si la 20 de ani, dar poate nu am avut sansa. Sau erau anumite trenuri pe care trebuia sa le iau si nu le-am luat. Eu am jucat in strainatate doar 1 an si jumatate, in Grecia. Aveam cam 30 de ani si am stat pana la 32 de ani. Am plecat de la Rapid, din postura de golgheterul campionatului, era Hizo antrenor si jucam mijlocas dreapta, in 2009-2010. Mi se termina contractul atunci, in iarna, nu a vorbit nimeni cu mine toata vacanta, niciun semn de la nimeni, iar impresarii, stiind ca sunt liber, au inceput sa imi dea telefoane. Dupa ce am ajuns in Grecia si am semnat contractul, m-a sunat Copos. "Mugurele, ce faci? Hai, sa prelungim!". I-am zis ca daca suna cu 10 minute mai devreme puteam discuta. Ma asteptam sa primesc un telefon mai devreme. A fost o experinta buna pentru mine in Grecia. Nivelul era tot ca la noi, 3-4 echipe foarte bune si restul incercau sa faca surprize cu ele. Dar contractele erau mult mai mari decat la noi.



Care ar fi cea mai buna perioada din cariera ta?

La Rapid ar fi perioada cu performanta din Cupa UEFA, care a cantarit mult, dar la Brasov m-am format ca fotbalist, am vazut ce inseamna fotbalul. Sunt doua perioade total diferite. De la ambele echipe am prins meciuri la echipa nationala, doar ca erau altele obiectivele.



Te mai gandesti la meciurile cu Steaua, din 2006?

Nu foarte mult, asa a fost sa fie, sa duca Steaua mai departe. Probabil ca, daca aveam noi 3-0 si mai erau 45 de minute, sigur nu pierdeam calificarea. Pe de alta parte, nu stiu daca ajungeam sa avem un avantaj de 3 goluri, poate era altul rezultatul. Steaua a avut o repriza si jumatate foarte buna, dar e greu de crezut si acum ce s-a intamplat in ultima repriza. Noi am ramas cu un gust amar si pentru ca am avut doua meciuri si nu ne-au invins in niciunul dintre ele. In retur trebuia sa castigam, am avut si bara, si ocazii. Dupa o saptamana am jucat in campionat si i-am batut cu 2-0. Daca asa a fost sa fie, sa mearga Steaua mai departe, s-a dus mai departe. Pacat ca nu au ajuns in finala. A fost frustrare, dezamagire, dar mai puteai sa faci ceva? Am ramas cu impresia ca in cele 2 jocuri am fost mai buni decat ei si puteam sa fim noi in locul lor. Era si rivalitatea intre suporteri...

Cu o cariera atat de indelungata, care ar fi golul sau golurile tale cele mai dragi?

Cel mai important cred ca este cel din returul de la Hamburg, pentru ca e golul care ne-a calificat mai departe, e golul care a facut posibil "sfertul eurofantastic". Cel mai frumos este golul cu calcaiul, tot cu Hamburg, dar la turul de pe Giulesti. Am mai dat un gol parca mai frumos cu NK Sarajevo, anul urmator, tot in Cupa UEFA. Mi-a dat Vali Negru o pasa lunga de 60 de metri si am dat mingea peste portar, tot cu calcaiul, din lateral.



Cine ti-a zis prima data "Pele"?

Un antrenor de la FC Brasov, cu care am inceput fotbalul. Eram mic, aveam 6 ani, eram mai "blondut" si driblam foarte bine. Asa ca ma striga "Pele".

Ai avut oferta sa te intorci la Brasov?

La Brasov sunt probleme financiare, nici nu stiu ce se intampla aici. Au promovat in Liga a 3-a, dar nu stiu ce se intampla, nu vin sponsori, nu vine nimeni. De la Brasov nu am primit niciun telefon. E curios ca nu m-a intrebat nimeni daca vreau sa mai joc, daca vreau sa vin sa ajut. Probabil ca e cineva pe acolo pe care il deranjez. La Harman ma simt foarte bine, e o a doua tinerete. Oamenii ma respecta, eu ii respect. Ma bucur ca in afara de cetate, orasul devine cunoscut si pentru echipa de fotbal. De vreo 2 ani de zile, Harman e o echipa respectata, care pune probleme, care emite pretentii. Ma ajuta si faptul ca Harmanul e la doar 7-8 kilometri de Brasov, unde locuiesc. Facem 10 minute cu masina, ajung lejer si cu bicicleta, daca vreau.

Iti pare rau de ce se intampla la Rapid si la Brasov?

Sigur ca da. Daca, totusi, la Rapid se misca lucrurile, nu inteleg la Brasov de ce nu se implica primaria, de ce nu vine nimeni sa finanteze echipa, de ce nu se strang mai multi oameni de afaceri din oras. Peste tot, in toate orasele se implica cineva. Sunt probleme si cu stadionul din Brasov, gazonul ar fi al primariei, tribunele si nocturna sunt ale fostului patron, exista si un proces cu falimentul fostei societati. E mai mare rusinea ca un oras de marimea Brasovului sa nu aiba echipa in Liga 1 si sa fie acolo alte cluburi, care reprezinta comune, cu tot respectul pentru oamenii de acolo.

Deci, cine vrea sa il mai vada pe "Pele" Buga pe viu, mai are un sezon la dispozitie?

Nu stiu ce o sa fie, sa fiu sanatos si vom vedea in vara viitoare. Daca Robert Ilyes a jucat pana la 43 de ani, poate ca e ceva in aerul curat de la Brasov. Sunt bine acum din punct de vedere fizic, ma pregatesc cum trebuie, nu m-am ingrasat, chiar am cu 2-3 kilograme mai putin ca in perioada de la Rapid.

Despre tineri toata lumea se plange ca sunt cam fitosi. Tu ce spui?

Nu sunt fitosi, sunt copii buni. Normal ca nu au trecut prin greutatile pe care le-am depasit noi, dar nu asta te face fotbalist mai bun sau mai slab. Antrenorul care lucreaza cu ei trebuie sa stie sa ii puna in valoare si sa comunice eficient. Depinde de fiecare in parte ce personalitate are, cat de mult isi doreste sa devina fotbalist. Avem, slava Domnului, talente multe in Romania, suntem un popor talentat. Daca noi ne plangem de juniori, nordicii aia, care in afara de alergatura nu stiu nimic, ce sa mai zica? Nu sunt creativi, nu te incanta, numai ca si noi trebuie sa fim mai cinici, sa jucam la rezultat cand trebuie. Avem antrenor tanar la nationala, Contra are un "bagaj" bun, a jucat si a antrenat in strainatate, cred ca poate avea rezultate bune. Trebuie sa schimbe ceva, ca nu mai are nimeni rabdare.



E vreun atacant acum care sa semene cu tine, sa aiba calitatile tale?

Cum eu nu m-am asemanat cu nimeni, e bine sa nu ii asemanam nici pe tinerii de acum cu cei de dinainte. Sunt persoane diferite, cu alte calitati si alte personalitati. Sunt tineri buni, care, daca sunt seriosi si ambitiosi, pot ajunge mult mai sus decat mine.

Un atacant ce calitati trebuie sa aiba?

Nu esti atacant adevarat daca nu ai simtul portii, daca nu o bagi in poarta, nu te demarci, nu simti spatiile libere dintre linii si adversari si nu te lupti pentru fiecare minge. Sunt lucruri care se pot lucra, nu trebuie neaparat sa te nasti cu ele, se fac antrenamente tactice, de stat in teren. Eu le zic celor mai tineri ca nu trebuie niciodata sa joace pe varfuri, sa nu refuze duelurile fizice, pentru ca fiecare dintre ele, castigat sau pierdut, te face mai puternic si mai experimentat. De asemenea, sa joace simplu, dar, de cele multe ori, sa joci simplu e cel mai greu. Sunt copii buni la Viitorul, FCSB, Craiova, Dinamo, peste tot. Trebuie doar sa fie seriosi si sa nu iroseasca sansele care li se ofera. Nu le zice nimeni sa stea inchisi in casa, dar trebui sa faca diferenta - atunci cand e vorba de fotbal, sa joace fotbal, cand e vorba de distractie, sa se distreze.

Mugurel Buga

Data nasterii: 16 decembrie 1977

Locul nasterii: Brasov

Post: atacant, mijlocas ofensiv

Echipe: FC Brasov (1996-2005, 2008-2009, 2011-2016), Rapid (2000, 2005-2009), Skoda Xanthi (2010-2011), AFC Harman (2016-2019)

Palmares: Cupa Romaniei (2005-2006, 2006-2007), Supercupa Romaniei (2007)