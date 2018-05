INTERVIU / Cosmin Bacila: "Becali tocmai cu mine nu s-a tinut de cuvant!" Ce spune despre Gardos: "Caracterul lui lasa foarte mult de dorit!"

Cosmin Bacila a vorbit despre momentul care i-a distrus cariera.

Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV! Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo!

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro



Accidentarea pe care Florin Gardos i-a provocat-o lui Cosmin Bacila (34 de ani), o dubla fractura de tibie si peroneu, in septembrie 2011, a insemnat inceputul unui calvar pentru fostul mijlocas al Pandurilor, care s-a lasat de fotbal la 32 de ani, scarbit de modul in care a fost tratat de oamenii care trebuiau sa il ajute.



Cum a fost momentul acela, cu accidentarea?

Cel mai urat moment din viata mea. Acum mi-am mai revenit, am mai trecut de episodul ala. Nu de tot, mai am de tras. Gandul mi-e ca puteam realiza mult mai mult in fotbal. Dar multumesc lui Dumnezeu pentru ce am realizat si asa. Cel mai greu a fost dupa. Cu recuperarea a fost bine, mi-am revenit 100%, nu am mai avut probleme medicale. Dar problemele au fost in privinta oamenilor de care am avut parte.



Gigi Becali a promis ca iti face contract cu echipa sa. De ce nu s-a tinut de cuvant?

Din pacate pentru mine, cred ca numai cu mine nu s-a tinut de cuvant nea Gigi. S-a tinut cu toata lumea, le-a promis tuturor, i-a ajutat pe toti, numai cu mine nu s-a tinut. Ce o fi avut atunci, nu stiu... Am vorbit cu dansul dupa ce m-am accidentat, am fost si pana la el acolo, am avut niste discutii, niste intelegeri verbale, care ar fi trebuit sa se concretizeze, dar dupa aceea nu stiu ce s-a intamplat. Nu stiu daca a disparut interesul cand a disparut presa, au disparut camerele... Eu chiar il apreciez pe Gigi Becali, dar chiar cu mine nu s-a tinut de cuvant. El e un om care face, daca promite ceva. Mi-e ciuda, chiar cu mine... Ce s-o fi intamplat, ce o fi avut? Chiar am vrut sa vorbesc cu Meme, sa vad ce s-a intamplat, ca atunci am tinut legatura mai mult cu Meme.



Nu l-ai mai cautat dupa aia?

Pai, ce sa fac, sa bat la porti inchise? Eu sunt omul care nu imi place sa ma milogesc. Daca merit ceva, merit. Daca nu, nu. Nu mai vreau sa dezgrop mortii. Asta a fost sa fie!



Ti s-au triat si prietenii dupa accidentare?

Cu prietenii nu am avut probleme. Cu oamenii din conducere am avut, care plangeau pe la spital, pe la mine, ca o sa ma ajute si nu o sa ma lase la greu. Si, dupa un an de zile, m-au trimis sa alerg prin parc. De nenea Parvulescu vorbesc. Plangea, ca o sa faca, ca o sa dreaga, si, cand mi-am revenit, m-a trimis sa alerg prin parc. Nici macar pe stadion nu m-a lasat sa alerg.



Dar ce au avut cu tine?

Nu stiu. Mi-au zis sa renunt la bani. Nu am vrut si a fost cel mai greu. Cand mi-am revenit, cand asteptam putin ajutor ca sa incep sa joc, direct in cap, temelie mi-au dat... Si de atunci nici nu mi-am mai revenit. Am pierdut si perioada buna de la Pandurii, cu cupele europene, cu grupele Europa League. Am intrat 15 minute la un meci de acasa, cu Iasiul, am dat o centrare de gol, i-am batut cu 2-0 si dupa meciul ala nu am mai prins lotul deloc. La revedere! Eu stiu ce planuri or fi avut ei?



Recuperarea cum a decurs?

Recuperarea a fost foarte buna, m-a trimis domnul Condescu la recuperare in Italia. Ii multumesc ca a fost corect cu mine, cu el am avut noroc. M-a trimis la recuperare in Italia, am facut-o la o clinica privata din Roma. Am stat acolo aproape o luna de zile, clubul Pandurii Tg. Jiu a platit tot. Totul a fost in regula, piciorul s-a recuperat bine. Mai nasol a fost dupa ce mi-am revenit, cand ma asteptam sa ma ajute cineva sau sa fiu macar tratat ca ceilalti, si pur si simplu am fost dat la o parte.



Ce ai facut apoi?

Am alergat vreo luna de zile pe la Tg. Jiu prin parc, cu inca vreo 3 baieti de la echipa a doua, care nu voiau sa-si micsoreze salariile sau nu stiu ce facusera. Dupa atatea insistente, cu Parvulescu si nu stiu ce, mi s-a urat, mi s-a scarbit. Am plecat la Tg. Mures, unde m-a luat domnul profesor Ovidiu Sabau. Si acolo am jucat 50 de minute, un singur meci oficial, in Divizia B. Dupa o saptamana l-au dat afara pe Sabau. Si dupa ce l-au dat afara, direct in tribuna am fost. Din titular am trecut direct in tribuna, nu am mai prins lotul. Ce sa faci? Astia sunt oamenii de care am dat! Din pacate, am dat de Parvulescu, am dat de Stanciu... Si si-au batut joc in ultimul hal. La Tg. Mures am stat aproape 2 ani, le-a convenit sa imi plateasca salariul si nici macar sa ma bage un minut. M-au trimis la echipa a doua, nu m-au lasat sa joc, mi-au ascuns legitimatia prin birou, m-am judecat cu ei. Mi-au mai facut si probleme. Dupa ce m-am accidentat, a fost un calvar total. De aia m-am si lasat.





La ce varsta te-ai lasat de fotbal?

La 32 de ani, de la Tg. Mures. Unde, ce sa mai... Am avut oferte, dar mi-a ajuns. Nu am mai vrut sa continui. A fost prea mult prin ce am trecut, bine ca am supravietuit si mi-am revenit psihic si fizic. Imi pare rau ca am dat de niste oameni, dupa ce mi-am rupt piciorul, care m-au tratat ca pe... Au uitat ca aveam peste 200 de meciuri in Liga 1, ca la Tg. Jiu am facut performanta, am iesit vicecampion... I-am salvat de la retrogradare, ca erau ca si cazuti, cand am venit noi de la Pitesti (n.r. - International Curtea de Arges). Pe langa noi au mai crescut si fotbalisti - Chiriches, Pintilii, Matei, Radut si multi alti tineri. Dar astia sunt oamenii. Din pacate, uita repede.



Florin Gardos te-a cautat, si-a cerut scuze?

Sincer, nici nu prea vreau sa ii pronunt numele si sa vorbesc despre el. Pentru ca pe urma iar se interpreteaza, iar zice ca vreau eu ceva de la el... Nu vreau nimic de la el! Dar ca si om si caracter lasa mult, foarte mult de dorit. Sa nu dai tu un telefon in 7 ani de zile sa vezi ce mai face omul ala caruia i-ai facut rau! "Ba, ce mai faci? Mai traiesti?" De cand mi-o rupt mie piciorul, a mai jucat? Nu ii vreau raul si nu e vorba de faptul ca Dumnezeu nu doarme. Sa fie sanatos! Dar, pur si simplu, ca om sa nu dai tu un telefon omului caruia i-ai facut atata rau! Un telefon, ca altceva ce sa imi faca? Atata rautate, ca in 7 ani de zile un telefon sa nu dai...



Unii vor zice ca, daca nu s-a cait pentru accidentarea ta, poate fi vorba de "blestemul Bancila"...

Sa fie sanatos, ca sa-si vada de cariera, ca a mea a fost gata. Nu il invinuiesc foarte tare, i-am spus si atunci. Daca voiam ceva de la el, ii ceream in 2011. Nu vreau nimic de la el, sa fie sanatos, sa isi vada de treaba, dar ca si om lasa foarte mult de dorit, din punctul meu de vedere. Treaba lui, cum isi asterne in viata, asa si doarme.



Ce sfaturi le-ai da unor jucatori care au ghinionul sa treaca prin ceea ce ai trecut si tu?

Depinde ce noroc au. Daca dau de oameni care au frica de Dumnezeu si vor sa ii ajute, nu sa faca favoruri, macar sa le dea o sansa ca celorlalti, care sa ii bage sa joace daca merita, atunci e bine. Poate sa dea peste unii care ii arunca fara motiv. Eu am zis sa ma bage cateva meciuri si, daca fac fata, raman. Daca nu faceam fata, plecam singur. Mi s-a zis direct sa plec, nu mi s-a oferit nicio sansa. De ce? Ca nu am fost adus de persoanele respective si m-a adus altcineva? Trebuie sa plec eu ca sa aduci pe altcineva? Eu am dat de niste oameni care s-au comportat foarte urat. Mi-am rupt piciorul pentru echipa si am stat numai pe la echipa a doua.



Erai in forma foarte buna in momentul accidentarii. Ai avut oferte sa pleci de la Pandurii?

Au mai fost zvonuri ca existau oferte pentru mine. A fost si zvon ca dupa meciul ala as fi avut convocare de la echipa nationala si eram in vederile lui Victor Piturca. Traversam o perioada foarte buna. Si la meciul ala cu Steaua, eu am obtinut penalty si eliminare... Dar asa a fost sa fie.



Ce faci acum?

Am luat o grupa de copii nascuti in 2006 la scoala de fotbal Royal Fagaras, la noi aici. A fost greu la inceput, dar acum merge bine treaba. Incerc sa ii invat ce stiu, au si inceput sa creasca acum, poti lucra altfel cu ei. E greu cu copiii, trebuie sa ai rabdare multa... Eu am terminat si Facultatea de Educatie Fizica si Sport, pot sa fiu si profesor. Am facut si niste cursuri la Brasov, mi-am luat licenta C UEFA, ca sa pot sa antrenez copiii si juniorii. Noi ne-am sacrificat toata tineretea prin cantonamente si deplasari si altceva nu prea stii sa faci, decat fotbal. Daca te lasi complet de fotbal, trebuie sa iei viata in piept si sa inveti de la zero altceva. Pasiunea revine si viata tot la fotbal ma duce. Am si un baietel, il duc la fotbal, o sa prind iar drag si o sa incerc sa il ajut si pe el cat pot, daca vrea sa se faca fotbalist. In rest, merg la vanatoare, e un hobby al meu, care se transmite din tata in fiu si vreau sa il duc si eu mai departe.



COSMIN BACILA

Data nasterii: 10 septembrie 1983

Locul nasterii: Victoria (jud. Brasov)

Post: Mijlocas

Picior: drept

Echipe: FC Ghimbav (2004-2005), Forex Brasov (2005-2006), Farul Constanta (2006-2009), International Curtea de Arges (2009-2010), Pandurii Tg. Jiu (2010-2013), ASA Tg. Mures (2013-2015)