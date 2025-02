Ilie, care juca pe postul de mijlocaș stânga, venise la Steaua pe 4 ianuarie 1988.

El a împlinit 21 de ani pe parcursul acelei ediții a CCE și a jucat 16 minute în meciul cu Sparta Praga, de la București, din „16”-imile de finală. A fost 2-2 atunci, după ce echipa antrenată de Anghel Iordănescu învinsese categoric în Cehoslovacia, cu 5-1.

La golul de 2-1, de la retur, a contribuit și tânărul mijlocaș. Povestește Ilie în podcastul Doppietta, realizat de Alin Buzărin și Florin Caramavrov: „Ne-au condus cu 1-0, Hagi a egalat până la pauză. La câteva minute după ce am intrat pe teren (n.r. - în locul lui Gheorghe Pena, am avut o lovitură liberă pe partea stângă, pe piciorul drept. Gică (n.r. - Hagi) a mișcat mingea, eu am tras tare, a respins portarul, iar Lăcătuș a băgat-o-n poartă, 2-1 pentru noi”.



Prietenii de la Steaua



„Iliesta”, cum i s-a spus mai târziu, a vorbit și despre prietenii din acea perioadă de la Steaua: „Fiind mai tineri, eu, Hagi, Belodedici și Balint ieșeam împreună după meciuri”. Iar despre Hagi spune că „rămânea tot timpul după antrenamente și executa lovituri libere. Dădeam amândoi, normal că bătea mai bine decât mine, dar mă motiva faptul că mă antrenam cu Hagi, era fantastic”.



La finala cu Milan, pierdută categoric cu 4-0, Ilie Stan a fost în lot, dar nu pe banca de rezerve, pe care stăteau atunci doar 4 jucători de câmp și un portar!

Fostul mijlocaș își aduce aminte un episod de după meci: „A venit Berlusconi la hotel, în Barcelona, era și Valentin Ceaușescu, a băut un pahar de șampanie cu noi și ne-a felicitat pentru faptul că am ajuns de două ori în finala Cupei Campionilor Europeni. Noi, o echipă din Est, pe parcursul a numai 4 ediții, 85-86, 86-87, 87-88 și 88-89".