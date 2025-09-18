Buzoienii au revenit pe prima scenă a fotbalului românesc în 2024. Gloria a început sezonul 24/25 cu Andrei Prepeliță pe bancă, apoi a fost adus Eugen Neagoe, iar în cele din urmă Ilie Stan a preluat echipa pe finalul stagiunii.



Antrenorul nu a reușit să-și salveze echipa la care a debutat în fotbal, iar secția de fotbal masculin a Gloriei Buzău a purtat aceeași soartă ca secția de handbal feminin. Desființarea!



Ilie Stan a lăsat emoțiile să vorbească: ”Gloria Buzău e echipa mea de suflet, dar a fost cea mai neagră perioadă din cariera mea acolo”



La câteva luni de când buzoienii au rămas fără Gloria, Ilie Stan a vorbit deschis despre toată perioada în care a fost principal la Buzău. El a sugerat că a fost cea mai dificilă etapă din cariera sa de antrenor.



”Încerc să îmi găsesc de lucru. A trecut o perioadă mai lungă după întâmplările de la Gloria Buzău. A fost o perioadă neașteptat de ‘neagră’ pentru mine. Era vorba de echipa mea de suflet. Ce să facem, ăștia sunt oamenii. Nu mi-au spus de la bun început situația în care se află echipa și a trebuit să suport eu toate problemele care au fost la echipă.



E echipa mea de suflet, de acolo am plecat în fotbalul mare. Și am revenit ca antrenor cu inima deschisă. Dar nu mi s-a pus pe masă tot ce trebuia, vizavi de problemele care erau la echipă. Zi de zi se întâmpla câte ceva. Îmi pare rău, au fost câțiva oameni cu care am lucrat și pe care i-am apreciat. Au învățat multe lucruri de la mine, dar când m-am întors mi-am dat seama că s-au schimbat total. Nu mai erau acei oameni de încredere, iar toate aceste lucruri au dus la retrogradarea echipei.



Mă doare sufletul. Retrogradarea a ajuns să fie legată de mine, dar suporterii și oamenii care au fost acolo știu ce s-a întâmplat de fapt. Cel mai rău îmi pare că am avut o înțelegere cu primarul de acolo după ce am retrogradat, să facem un proiect pe 3 ani de zile, cu jucători tineri din Buzău, cu un buget mai mic și de la an la an să reușim să strângem un nucleu bun de jucători pentru a încerca să revenim în Liga 1.



Dacă am fi adus privați din județ, și știu că erau câțiva dornici să vină, și am fi avut altă strategie, cred că am fi revenit rapid în Liga 1. Era nevoie doar de dorință și voință, lucruri care n-au existat. Consider că suporterii meritau mai mult. Este o comunitate în creștere, județul este din ce în ce mai prosper de la an la an. Cred eu că se putea, cu alt management și altă organizare, să revenim în Liga 1”, a spus Ilie Stan, potrivit SportTotalFM.

