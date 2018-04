Il mai tineti minte pe Dorel Zaharia? Unde a ajuns sa joace fostul atacant al Stelei: la 40 de ani a semnat cu un club DE TRADITIE

Dorel Zaharia, fostul jucator al Stelei, a revenit pe plaiurile natale.

Bucurati-va de fotbal! Sporting - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X!

Ajuns la 40 de ani, Dorel Zaharia a semnat in moment cu Farul si va putea juca in meciul cu Progresul Spartac din liga a treia. Zaharia si-a inceput cariera la Callatis Mangalia si a evoluat pentru Farul in sezonul 1998-1999, sub forma de imprumut.

Zaharia a jucat pentru Steaua in 2007, fiind achizitionat de la Gloria Bistrita. Gigi Becali a platit nu mai putin de 500.000 de euro pentru atacant la acea data. Zaharia a jucat 14 meciuri in campionat pentru Steaua si a marcat un gol.

Varful evolutiei sale pentru ros-albastri este reprezentat de meciul cu Arsenal din UEFA Champions League cand a marcat singurul gol al Stelei in esecul de la Londra, scor 1-2.

sursa foto: progresulspartac.com