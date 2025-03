Dinamo a trecut de Hermannstadt, scor 2-0, la capătul unui meci în care prima reușită, cea semnată de Eddy Gnahore (31 de ani), a fost cu adevărat spectaculoasă, după un șut-bombă.

Firește, mijlocașul francez a fost omul meciului pentru Dinamo și printre primii jucători care au venit la zona mixtă pentru dialogul cu reprezentanții presei.

„Nu mai câștigaserăm de trei etape și trebuia să ne revenim după această perioadă. Am controlat jocul, știam ce avem de făcut. Mă bucur că am câștigat și, de acum încolo, atenția noastră se îndreaptă spre următorul meci, cel cu UTA“, a spus Gnahore.

Acesta a vorbit apoi despre faza golului, când a expediat o „torpilă“ cu care l-a învins pe Căbuz: „De obicei, îmi place să pasez, dar acum am văzut oportunitatea de a trage la poartă și am șutat. Că am și marcat un gol spectaculos, cu atât mai bine. Am fost foarte fericit, când am văzut mingea în plasă“.

Întrebat despre calitatea execrabilă a gazonului de pe Arcul de Triumf, Gnahore a surprins pe toată lumea. Pentru că a spus că Dinamo preferă să joace pe acest stadion! Declarația sa e cu atât mai surprinzătoare, cu cât acesta a fost ultimul meci al „câinilor“ pe Arcul de Triumf. Începând cu partidele de acasă, în play-off, Dinamo va evolua pe Arena Națională.

„Știm gazonul acesta deja, nu e cel mai bun, dar aici e casa noastră. Am reușit să ne descurcăm și, la final, e important că am câștigat. Am obținut rezultate bune aici, e casa noastră și preferăm să jucăm aici“, a spus Gnahore.