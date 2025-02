După ce a stat o lungă perioadă departe de fotbal, Nețoiu a decis să se implice la FC Voluntari. Formația ilfoveană a realizat o campanie spectaculoasă de achiziții în această iarnă, l-a adus pe Mihai Iosif în funcția de antrenor și vizează accederea în play-off, iar ulterior revenirea în Liga 1.

Gigi Nețoiu: "Nicio echipă din Liga 1 nu are condițiile de pregătire pe care noi le avem"

Vineri, într-o conferință de presă în care au fost prezentate transferurile din această iarnă, Nețoiu a vorbit despre condițiile excelente de la FC Voluntari, dar și despre primele pe care le au jucătorii pentru meciurile din Liga 2.



"Vreau să vă spun că nicio echipă din Liga 1 nu are condițiile de pregătire pe care noi le avem. În curând mai dăm spre folosire încă două terenuri, în primăvară. Vă dau un exemplu, am jucat un meci amical cu CFR. Terenul oficial pe care am jucat noi nu avem niciun teren atât de rău ca cel al CFR-ului.



Jucăm pe prime foarte mari, la meciul cu Steaua au avut 20.000. Dacă mă întrebați pe mine, eu știu că Iașiul juca pe 100 de puncte în Liga 1. Le-am spus, unii se plâng că nu au bani, alții au, dar nu pot să îi ia", a spus Nețoiu.

În această iarnă, clubul patronat de Gigi Nețoiu i-a adus pe Ionuț Panțîru (FCSB), Doru Popadiuc (Diosgyor), Eduard Chioveanu (CS Afumați), Rafael Garutti (CS Mioveni), Flavius Croitoru (CS Mioveni), Cătălin Țîră (CSM Slatina), Andrei Militaru (CS Mioveni), Mihai Moșoiu (ARO Câmpulung), Remus Guțea (CS Mioveni), Gabriel Zamura (CS Mioveni) și Andrei Dumiter (UTA Arad / împrumutat). În afară de cei doi jucători cehi, clubul s-a despărțit de Flavius Croitoru (Chindia Târgoviște), Florinel Mitrea (Cetatea Turnu Măgurele), Eduard Lambrinoc (Metalul Buzău), Angelo Cocian și Alexandru Maxim (FCSB U18 / împrumut expirat).

Gigi Nețoiu: "Foarte multe cluburi din Liga 1 și Liga 2 vor dispărea"

Fostul acționar dinamovist prevede o perioadă extrem de complicată pentru cluburile din România care depind aproape în totalitate de sprijinul financiar al autorităților locale.

"Înainte aveam jucători și echipe de valoare, dar n-aveam stadioane. Acum avem stadioane, dar n-aveam jucători. Va veni o perioadă foarte grea din punct de vedere financiar. Veți vedea că foarte multe cluburi din Liga 1 și Liga 2 vor dispărea. Mă refer, în primul rând, la cele care sunt subvenționate de primării. Marea partea din bugetari, peste 50%, vor trebui să plece pentru că nu mai sunt bani. Situația politică - pentru că la politică și la fotbal toată lumea se pricepe - este una care nu ne este favorabilă absolut deloc. Nici pe plan european, nici la nivel mondial. Rămâne să vedem.



Și Voluntariul era într-o situație critică. Ținând cont de relația pe care am avut-o și am cu domnul primar, am vrut să dau o mână de ajutor. Pe 17 mai se termină campionatul, vom vedea ce va fi", a spus Gigi Nețoiu.

Cu trei etape rămase de disputat din sezonul regulat al Ligii 2, FC Voluntari se află pe locul 7, cu 26 de puncte, la doar o lungime în spatele poziției a șasea, ocupată de CS Afumați.



În sezonul regulat, FC Voluntari le va mai înfrunta pe CSM Focșani (acasă), FC Bihor (deplasrae) și Csikszereda (acasă).