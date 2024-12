Ocupanta locului patru din Liga 2 a anunțat plecarea antrenorului Ovidiu Burcă, după numai trei meciuri. Fostul tehnician de la Dinamo, angajat pe 27 noiembrie, a condus FC Voluntari în partidele cu Metalul Buzău (1-1), cu ACSM Reșița (2-0) și cu Dumbrăvița (1-0).

Deși a fost speculat numele lui Dorinel Munteanu, Gigi Nețoiu a dezvăluit numele noului tehnician de la FC Voluntari.

Ce obiectiv are FC Voluntari în acest sezon + cine răspunde de rezultate

După despărțirea de Ovidiu Burcă, gruparea ilfoveană va fi condusă de Florin Marin, care a mai antrenat echipe precum Dinamo, Rapid, Universitatea Craiova sau Petrolul Ploiești.

"Eu am lucrat 12 ani cu Florin Marin. De când am venit aici, am spus: de rezultate, în faţa mea, răspunde Florin Marin. Ovidiu m-a sunat ieri şi mi-a spus 'nea Gigi, pe nea Florin îl respect, a fost antrenorul meu, dar avem idei diferite şi nu vreau să ne certăm'. Eu i-a spus că îi respect opţiunea.

A rămas Florin Marin, care l-a adus pe Sendi Popovici, secundul lui cu care a lucrat înainte. Al doilea antrenor secund este Radu Stroe. Rămâne să îşi aleagă un preparator fizic. Eu nu am vorbit cu Dorinel Munteanu de 3 ani de zile. Nu ştiu situaţia lui.

Obiectivul e promovarea. Jucătorii care vor veni de acum la Voluntari vor veni doar pentru locurile 1-6 la anul, în Liga 1, dacă promovăm. Florin Marin are contract un an şi jumătate şi dacă îşi va îndeplini obiectivul, va rămâne la echipă.

Dacă nu-l îndeplineşte, ne vom gândi la altă conducere. Vor fi foarte mulţi bani la mijloc. Nu vor exista zile de întârziere la salariu. Condiţii vor avea cum nu au multe echipe în Liga 1", a declarat Gigi Nețoiu, potrivit as.ro.

FC Voluntari se află pe locul 4 în Liga 2, la un punct de ocupanta poziției a treia, CSM Reşiţa, în contextul în care Steaua (locul 2) nu are drept de promovare.