Gică Hagi, interviu savuros în Marca! „Regele” a explicat cum a reușit să o învingă pe FCSB

„Regele” le-a povestit jurnaliștilor spaniolilor cum a reușit să obțină victoria în fața FCSB-ului și cum a calificat echipa în playoff.

Spaniolii au fost curioși să afle cum ar pregăti Gică Hagi un meci în care echipa sa ar întâlni un adversar mult mai puternic, iar „Regele le-a dat exemplu meciul cu FCSB, pe care echipa sa l-a câștigat cu 2-0.

„L-aș pregăti așa cum am făcut-o în România, contra fostei Steaua. Și am câștigat. Am organizat o partidă în care ei să nu aibă timp și spațiu să gândească. Am fost agresivi și am atacat. Dacă nu marchezi, nu învingi. Trebuie să știi și ce să faci când mingea e la tine. Și, apropo, am bătut cu 2-0”, a spus Hagi, pentru Marca.

Stilul preferat de joc al lui Hagi este cel învățat de la Johan Cruyff.

„Cel mai important este că m-a adus Johan Cruyff. Am fost fotbalist datorită lui, după ce am văzut Ajax dn anii 70. Era deja incredibil. Am învățat stilul de joc și îl aplic și acum, ca antrenor: fotbalul total, sistem 4-3-3. Vreau să câștig în urma unui fotbal bun, nu doar să câștig. Tot conceptul pornește de acolo”, a mai spus Hagi.

Farul Constanța a încheiat sezonul regulat pe locul cinci și se va duela chiar cu FCSB în prima etapă din playoff.

FCSB – Farul Constanța se va disputa luni, 14 martie, de la ora 21:00. Cele mai tari faze vor fi pe sport.ro.