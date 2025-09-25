Comedia începe atunci când invitații cred că vin la o discuție relaxată, dar sfârșesc în mijlocul unui roast memorabil! Un show în care glumele sunt sincere, replicile tăioase, iar râsul – garantat. Fiecare ediție aduce un invitat special și o porție sănătoasă de umor, fără perdea.



Drăcea a provocat hohote de râs ”La Bine și la Roast”: ”Știți de ce nu a fost pasionat niciodată Prunea? Să iasă bine pe centrări în meciul cu Suedia”



Florin Prunea, fost internațional român, a fost luat la țintă de comediantul Drăcea. Fostul portar, component al Generației de Aur, și-a pus capăt carierei în 2006, la FC Național.



”Cariera lui Prunea e fix ca părul lui, un pic în spate, dar în față nimic. În 2008 a fost decorat cu Ordinul Meritul Sportiv. La cum arată acum pare că a primit ordinul meniu, nu sportiv. Nu vreau să spun despre Florin Prunea că e bătrân, dar e singurul care are nea în nume.



Multă lume s-a întrebat ce ar fi făcut Florin Prunea dacă ar fi fost prins în locul lui Marica la hotel. În primul rând ar fi avut nevoie de trei prosoape. Părerea mea e că pe el trebuia să-l cheme Lung, nu pe Silviu.



A fost mereu pasionat de femei, asta știe toată lumea. Dar știți de ce nu a fost pasionat niciodată Prunea? Să iasă bine pe centrări în meciul cu Suedia”, a spus Drăcea.



Prunea a fost legitimat de-a lungul carierei la echipe precum Dinamo, Craiova, ”U” Cluj, Erzurumspor, Astra Ploiești, Lovech, Bacău, Skoda Xanthi și FC Național.



La echipa națională, Prunea a bifat 40 de convocări. Prima selecție a venit la 22 de ani, sub comanda lui Mircea Rădulescu. Iar ultima a avut loc în 2001.

