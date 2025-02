FCSB – Sepsi (3-0) nu doar că a scos în evidență calitatea fotbalistică a campioanei României, dar ni l-a prezentat și pe Andrei Gheorghiță, adus de câteva zile sub comanda cuplului Pintilii – Charalambous.

Sport.ro a arătat aici o fază superbă realizată de Gheorghiță care a dus la marcarea golului de 2-0. Chiar dacă fotblistul transferat de la Poli Iași a fost scos la pauză, el a lăsat o impresie foarte bună în primele sale 45 de minute în tricoul roș-albaștrilor.

Venit la interviul de după meci, Gheorghiță (22 de ani) a vorbit cu mare entuziasm despre ce a găsit, la București, dar și despre modul în care a evoluat cariera sa.

„Mă bucur pentru acest debut. Să joc pentru campioana României e un vis devenit realitate. Băieții m-au primit senzațional. Poate că și această primire m-a făcut să fiu mai relaxat. Domnul Șfaițer (n.r. – președinte Poli Iași) mi-a spus de această oportunitate, de a veni la FCSB, și am acceptat imediat. Campioana nu se refuză!“, și-a început discursul noul jucător al roș-albaștrilor.

Mai departe, acesta și-a amintit de unde a pornit în fotbalul mare.

„Acum un an și jumătate, jucăm în liga a 3-a, la FC Bihor. Acum, am mai făcut un salt, de la coada clasamentului, la vârful clasamentului. Am avut emoții, desigur, dar mă bucur că am scăpat repede de ele, la începutul meciului cu Sepsi. Colegii mi-au zis ce să fac, stafful tehnic la fel și am pus în aplicare sfaturile lor. FCSB e un club atât de mare, încât totul e senzațional! Când eram mic, jucam fotbal cu suporterii Rapidului. Dar acum joc pentru FCSB și dau totul pentru această echipă pe teren“, a adăugat Gheorghiță.