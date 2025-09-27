Fostul mare portar al Stelei- Helmut Duckadam s-a stins din viață la finalul anului trecut, la doar 65 de ani. "Eroul de la Sevilla" avea probleme serioase de sănătate. În luna septembrie 2024, Duckadam a suferit o intervenție chirurgicală la Spitalul Universitar de Urgență București.

Duckadam a fost operat de doctorul Cătălin Badiu pentru aortă dilatată și înlocuire valvă. Operația a fost considerată un succes.

Helmut Duckadam, prietenie strânsă cu Alina Dumitru

Duckadam și-a trecut în palmares 133 de meciuri în prima ligă, două selecții la națională și o finală europeană legendară, a cucerit un titlu, o cupă și Cupa Campionilor. A fost desemnat cel mai bun fotbalist român în 1986!

Cu Steaua București, fostul goalkeeper și-a trecut în CV Cupa Campionilor Europeni, după ce a apărat patru lovituri de departajare în finala cu FC Barcelona din 1986 și a fost supranumit ”Eroul de la Sevilla”.

După ce s-a retras, fostul jucător a fost președinte de imagine la FCSB în perioada august 2011 - iunie 2020.

Alina Dumitru, poveste cu Hemut Duckadam înainte de tragedie

Alina Dumitru, campioana olimpică a României la judo, a fost apropiată de fostul mare sportiv. Aveau o relație de prietenie strânsă, iar în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro, Dumitru a vorbit despre un episod cu fostul mare portar.

Înainte să se întâmple tragedia, Duckadam chiar a fost la un concurs de judo la care a participat și Alina Dumitru alături sportivii pe care îl antrenează.

”Am numai cuvinte de laudă pentru Duckadam. Până să se întâmple tragedia, a fost la mine la concurs, mi-a zis: ’Alina, nu am cum să nu vin, să nu văd copilașii, să văd ce organizezi’. Era un om cu suflet mare!

Din păcate, ne mor prea repede persoanele bune și persoanele dragi. Un om cu suflet mare”, a spus Alina Dumitru în dialogul cu Andru Nenciu, în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro.

