Gafă de proporții!? Gigi Becali a dat afară antrenorul care ar fi putut să-i aducă titlul

Nu este pentru prima oară însă când „roș-albaștrii” dau senzația că vor triumfa la final de sezon. În 2021, cu Edi Iordănescu pe bancă, FCSB a avut o serie de de opt meciuri fără înfrângere dintre care un singur meci s-a încheiat la egalitate.

Gigi Becali a decis însă să rupă contractul cu Edi Iordănescu, nemulțumit de jocul prestat de echipă în acel moment, lucru care, potrivit lui Basarab Panduru, i-a costat titlu pe „roș-albaștri” în acel an.

„Cu Edi câştigau campionatul atunci, să ştii. Aveau rezultate, un egal a făcut, unul sau două”, a spus Panduru, potrivit Orangesport.

Edi Iordănescu a semnat cu FCSB în august 2021 și s-a despărțit de gruparea „roș-albastră” după doar câteva luni, în noiembrie 2021.

Gigi Becali a semnat cu ochii închiși contractul cu Iordănescu jr.

Becali i-a oferit mână liberă lui Edi Iordănescu, însă victoriile la limită obținute de FCSB l-au determinat să se răzgândească rapid.

„I-am spus lui Vali să-i dea tot ce vrea el. Pe mine mă interesează eu să scap, dacă voi tot spuneţi aşa…dacă 100 de oameni spun că eşi beat... Atunci de ce să fiu eu încăpăţânat? Şi ce să caut toată ziua la televizor, la 64 de ani? De ce să mă mai sunaţi apoi? Cred că mai jos de atât nu se poate, să te bată Rapidul din Divizia B, s-a ajuns prea jos.

Eu vreau dictatură militară, el aşa a cerut, aşa vreau şi eu. Mă duc mâine să le transmit la oameni că disciplină nu înseamnă numai oameni cuminţi, ci fotbal, nu ai voie să respiri, fotbal de dimineaţa până seara. Mă duc să le spun: La revedere! Aveţi aici un general, gata, începe dictatura militară. Ce să-i cer lui Iordănescu? El trebuie să ia campionatul. I-am spus: Echipa este a ta, dar să îmi valorifici jucătorii tineri. A zis că asta e meseria lui. Contractul e făcut pe 9 luni. Dacă îl dau afară, trebuie să plătesc 500.000 de euro. Dacă vorbesc sau altceva, are el dreptul să rezilieze unilateral contractul.

El are dreptul să spună aşa: 'Patronul vorbeşte aiurea! Nu îşi dă seama'. Am obosit, am şi eu 64 de ani, şoimul e şoim, dar oboseşte şi el. Echipa asta tot aia e…pe care am făcut-o eu, o s-o facă şi el. Dacă aveam un Edi Iordănescu sau dacă Todoran antrena echipa ca Edi Iordănescu… nu contează că eu fac schimbarea. I-am aprobat toate condiţiile. Voi avea o experienţă de 9 luni, chiar dacă nu iese treaba”, spunea Gigi Becali în 2021.